TASS (TELEGRAM) * KIM JONG UN, « ESERCITO POPOLARE COREANO, LE CONGRATULAZIONI ALLE FORZE ARMATE CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA REGIONE DI KURSK»

05.20 - lunedì 9 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso le sue congratulazioni alle forze armate che prestano servizio nella regione di Kursk in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Esercito popolare coreano. “In particolare, in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Esercito, porgo le mie più sentite congratulazioni ai comandanti e ai soldati delle forze speciali straniere che eseguono gli ordini della Patria in posizioni di combattimento in terre straniere lontane per l’onore dell’eroico esercito, a coloro per i quali provo oggi un forte desiderio”, ha affermato durante una visita al Ministero della Difesa in occasione dell’anniversario della fondazione dell’esercito nazionale l’8 febbraio, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa KCNA.

///

North Korean leader Kim Jong Un has congratulated the military serving in the Kursk Region on the founding day of the Korean People’s Army.

“Especially on the occasion of the Army’s Founding Day, I extend my warmest congratulations to the commanders and soldiers of the foreign special operation forces who carry out the Motherland’s orders in combat positions in a distant foreign land for the honor of the heroic army, to those for whom I feel a strong longing today,” he said during a visit to the Defense Ministry on the anniversary of the founding of the national army on February 8, KCNA news agency reported.