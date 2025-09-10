TASS (TELEGRAM) * GROSSI, «LA SICUREZZA NUCLEARE PRESSO LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPOROZHYE RIMANE INSTABILE, CON SEI DEI SETTE PILASTRI COMPROMESSI»

18.58 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La sicurezza nucleare presso la Centrale Nucleare di Zaporozhye (ZNPP) rimane instabile, con sei criteri su sette violati, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) Rafael Grossi.

“La situazione della sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye rimane precaria, con sei dei Sette Pilastri compromessi”, ha dichiarato il servizio stampa dell’AIEA in un comunicato.

“Le attività militari in corso, compresi gli attacchi molto vicini al sito della centrale nucleare di Zaporozhye, sono molto preoccupanti e aggiungono stress e rischi”

///

Nuclear safety and security at the Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP) remains unstable, with six out of seven criteria violated, International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi said.

“The safety situation at the Zaporozhye Nuclear Power Plant remains precarious, with six of the Seven Pillars compromised,” the IAEA press service quoted him as saying in a statement.

“Ongoing military activity, including attacks very close to the ZNPP site, are deeply concerning, adding stress and risk.”