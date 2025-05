DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * AQUILA BASKET: «SABATO SERA A NAPOLI SI CHIUDE LA REGULAR SEASON DEI BIANCONERI»

16.42 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sabato sera a Napoli si chiude la regular season dei bianconeri. Napoli Basket (9-20) vs Dolomiti Energia Trentino (21-8). 30° giornata LBA Unipol | Fruit Village Arena. Sabato 10 aprile 2025 | ore 20.30 | DAZN & Eurosport 2

Kinesi Injury Report

La Dolomiti Energia Trentino

Sabato sera alla Fruit Village Arena di Napoli la Dolomiti Energia Trentino affronterà l’ultima giornata della regular season LBA 2024/25. I bianconeri arrivano all’appuntamento forti di cinque vittorie consecutive e con 21 successi già messi a referto: un record assoluto nella storia del club per una stagione regolare. Trento è già certa del quarto posto e del vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff, ma ha ancora margini per migliorare la propria posizione in classifica. Con una vittoria sul campo di Napoli e in presenza di alcuni risultati favorevoli, i bianconeri potrebbero infatti chiudere la regular season al terzo o addirittura al secondo posto. Nel dettaglio,

Trento conquisterebbe il terzo posto con una propria vittoria e una contemporanea sconfitta di Brescia in casa contro Treviso. In caso di ulteriore ko della Virtus Bologna contro Trapani, l’Aquila salirebbe fino alla seconda posizione. Gli scenari di classifica influenzano anche gli accoppiamenti playoff: con il quarto posto Trento affronterebbe l’Olimpia Milano, già certa della quinta piazza; con un eventuale secondo o terzo posto, invece, i bianconeri incrocerebbero una tra Reggio Emilia e Trieste. Di fronte ci sarà una Napoli Basket reduce da una vittoria esterna pesantissima sul parquet di Tortona, che ha sancito la salvezza matematica dei partenopei. Un traguardo importante, considerato che la squadra campana aveva aperto la stagione con undici sconfitte consecutive. Per l’ultima giornata di campionato, Trento sarà al completo e pronta a giocarsi tutte le sue carte per chiudere al meglio una regular season da incorniciare.

È già attiva la vendita in prelazione del pack speciale per abbonati e soci Trust, che comprende entrambe le prime due gare casalinghe: la prelazione sarà disponibile fino a martedì 13 maggio alle ore 23:59. I biglietti singoli per Gara 1 e Gara 2 saranno disponibili da lunedì 12 maggio sempre in prelazione per abbonati e soci Trust, mentre la vendita libera per tutti i posti inizierà da mercoledì 14 maggio.

L’avversaria

Dopo un inizio di stagione complicato, Napoli Basket ha saputo rialzarsi con grande determinazione, conquistando la salvezza con una giornata d’anticipo e chiudendo in crescendo il proprio campionato. Alla guida tecnica c’è coach Giorgio Valli, che aveva debuttato sulla panchina partenopea proprio nel match d’andata contro Trento alla “Il T Quotidiano Arena”. In cabina di regia il punto di riferimento è Kevin Pangos, regista esperto con un passato tra EuroLeague e NBA, apprezzato per la sua visione di gioco e la capacità di andare a canestro. In questa stagione sta viaggiando a 10.2 punti e 6.7 assist di media.

Erik Green rappresenta il principale terminale offensivo della squadra, con 15.7 punti a partita tirando con percentuali molto elevate (63% da due e 37% da tre). Al suo fianco c’è anche Jacob Pullen, protagonista delle Final Eight della scorsa stagione, che sta contribuendo con 16 punti e 3 assist di media, tirando con il 42.2% da due e il 39.2% da tre. Il capitano di Napoli è Giovanni De Nicolao ed è già stato allenato da Paolo Galbiati a Varese nella stagione 2022-2023, mentre Saccoccia completa le rotazioni. Sul perimetro la pericolosità dall’arco di Tomislav Zubcic, lungo serbo con mano educata da fuori, Kaspar Treier, estone di formazione italiana, e Thomas Woldetensae, anch’egli ex Varese sotto la guida di Brase e Galbiati.

Nel pitturato spicca Leonardo Totè, centro italiano di 212 cm che sta vivendo un’ottima stagione con 14 punti e 6 rimbalzi a partita, risultando efficace sia dentro l’area che sul perimetro. Al suo fianco c’è anche John Egbunu, centro d’area subentrato a stagione in corso, che sta producendo 8 punti e 4 rimbalzi di media. Chiude il roster il lungo classe 2001 Andrea Mabor Dut Biar. A livello statistico, Napoli è la quarta squadra del campionato per assist distribuiti (17.6 a partita) e per falli subiti (21.6). I partenopei sono inoltre secondi per percentuale realizzativa da due punti con un ottimo 55.5% e quinti per rimbalzi offensivi concessi agli avversari, segno di una buona presenza sotto canestro.

I Precedenti

Sono sette i precedenti ufficiali tra Dolomiti Energia Trentino e Napoli Basket, con un bilancio favorevole ai bianconeri: cinque successi per l’Aquila e due per i partenopei. Nel match d’andata di questa stagione, Trento aveva conquistato la sua nona vittoria stagionale imponendosi alla “Il T Quotidiano Arena” per 90-83. Dopo un’ottima partenza, i padroni di casa avevano subito il rientro di Napoli, ma nel finale erano riusciti ad allungare e a portare a casa i due punti. Anthony Lamb, autore di 27 punti, era stato il miglior realizzatore della serata, ben supportato dai 17 punti di Myles Cale, 13 di Jordan Ford e 10 di Quinn Ellis.

Per Napoli non erano bastati i 23 punti di Bentil, i 18 di Totè e i 16 di Woldetensae. Per quanto riguarda le sfide disputate al PalaBarbuto, Trento è avanti nel computo totale con due vittorie a una. L’ultimo precedente in terra campana risale alla scorsa stagione, quando i bianconeri si imposero con il punteggio di 93-103, conquistando così l’accesso ai playoff. In quella partita il migliore in campo fu Paul Biligha con 20 punti, ben coadiuvato da Kamar Baldwin e Davide Alviti, entrambi a quota 16. Tra le fila di Napoli, si misero in evidenza Ennis e Owens (18 punti ciascuno), Zubcic (16) e Brown (15).

Le parole dei protagonisti

Fabio BONGI (Assistant coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Napoli è una squadra con grandissimo talento offensivo e, ora che ha conquistato la salvezza, sarà un avversario ancora più pericoloso: giocheranno senza la pressione del risultato e certamente vorranno chiudere bene la stagione davanti al loro pubblico. Dovremo essere bravi a togliere loro i principali riferimenti offensivi, evitando di farli entrare in ritmo, perché altrimenti portare a casa i due punti diventerebbe molto complicato. Dal punto di vista offensivo, invece, sarà fondamentale imporre il nostro ritmo: vogliamo giocare la nostra miglior pallacanestro per chiudere nel migliore dei modi una grande regular season».

Andrea PECCHIA (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Mi aspetto una partita molto complicata, anche perché Napoli, avendo raggiunto la salvezza, giocherà con la testa libera. Noi abbiamo già la certezza di essere nelle prime quattro, ma vogliamo vincere e vedere se, con una combinazione di risultati, riusciremo a scalare ancora qualche posizione in classifica. Sarà una gara difficile: sul loro campo hanno perso anche squadre di vertice e ci vorrà massima attenzione. Durante tutta la stagione abbiamo dimostrato di non sottovalutare mai nessun avversario, e anche questa volta stiamo preparando la sfida con grande serietà. Per noi è importante vincere: veniamo da cinque successi consecutivi, arrivati dopo un periodo difficile in cui avevamo subito qualche sconfitta. Ora vogliamo chiudere bene la regular season per presentarci al meglio all’inizio dei playoff»