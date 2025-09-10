Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUI CON I LEADER NATO, ALLARME DRONI RUSSI IN POLONIA E MINACCE ALL’EUROPA ORIENTALE»

18.49 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ha parlato con il Primo Ministro della Polonia Donald Tusk, il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer, il Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Italia George Meloni e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.

Naturalmente, prima di tutto, abbiamo parlato dei droni russi, che ieri sera sono stati sparati nuovamente sull’Ucraina e sono entrati nello spazio aereo polacco.

In passato ci sono stati incidenti con uno o due droni russi nei Paesi del fianco orientale della NATO, tra cui qualche settimana fa in Romania.

Ma questa volta, il numero di droni russi è stato molto più grande e la sfacciataggine è stata maggiore: i droni hanno volato dal territorio non solo dell’Ucraina, ma anche della Bielorussia.

E tutti noi capiamo allo stesso modo che questo è un livello di escalation completamente diverso da parte della Russia.

Deve esserci una risposta adeguata.

Donald ha informato delle conseguenze e delle circostanze che sono già state stabilite.

I rottami dei droni russi, compresi gli Shaheed iraniani, sono stati trovati in molte città e villaggi.

I nostri militari stanno condividendo tutte le informazioni in nostro possesso da ieri sera, e stiamo continuando questa cooperazione.

Le ragioni del comportamento sfacciato della Russia sono molteplici e sono evidenti a tutti.

Dobbiamo lavorare su un sistema di difesa aerea comune e creare uno scudo aereo efficace sull’Europa.

L’Ucraina lo propone da tempo e ha soluzioni concrete.

Dobbiamo rispondere insieme a tutte le sfide attuali ed essere preparati a potenziali minacce per tutti gli europei in futuro.

Dobbiamo anche aumentare insieme in modo significativo i finanziamenti per la produzione di droni intercettori.

Hanno già dimostrato la loro efficacia.

Ho offerto alla Polonia il nostro aiuto, la nostra formazione e la nostra esperienza nell’abbattimento dei droni russi, compresi i droni Shahed.

Con Donald abbiamo concordato un’adeguata cooperazione a livello militare.

Ci coordineremo anche con tutti gli Stati membri della NATO.

///

Говорив із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі.

Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії.

Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі.

І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії.

Має бути відповідна реакція.

Дональд поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити.

Уламки російських дронів, серед яких були також іранські «шахеди», знайдені в багатьох містечках і селах.

Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю.

Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні.

Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою.

Україна давно це пропонує, є конкретні рішення.

Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому.

Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів.

Вони вже довели свою ефективність.

Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів».

Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових.

Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО.

