ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUI CON I LEADER NATO, ALLARME DRONI RUSSI IN POLONIA E MINACCE ALL’EUROPA ORIENTALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ha parlato con il Primo Ministro della Polonia Donald Tusk, il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer, il Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Italia George Meloni e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.
Naturalmente, prima di tutto, abbiamo parlato dei droni russi, che ieri sera sono stati sparati nuovamente sull’Ucraina e sono entrati nello spazio aereo polacco.
In passato ci sono stati incidenti con uno o due droni russi nei Paesi del fianco orientale della NATO, tra cui qualche settimana fa in Romania.
Ma questa volta, il numero di droni russi è stato molto più grande e la sfacciataggine è stata maggiore: i droni hanno volato dal territorio non solo dell’Ucraina, ma anche della Bielorussia.
E tutti noi capiamo allo stesso modo che questo è un livello di escalation completamente diverso da parte della Russia.
Deve esserci una risposta adeguata.
Donald ha informato delle conseguenze e delle circostanze che sono già state stabilite.
I rottami dei droni russi, compresi gli Shaheed iraniani, sono stati trovati in molte città e villaggi.
I nostri militari stanno condividendo tutte le informazioni in nostro possesso da ieri sera, e stiamo continuando questa cooperazione.
Le ragioni del comportamento sfacciato della Russia sono molteplici e sono evidenti a tutti.
Dobbiamo lavorare su un sistema di difesa aerea comune e creare uno scudo aereo efficace sull’Europa.
L’Ucraina lo propone da tempo e ha soluzioni concrete.
Dobbiamo rispondere insieme a tutte le sfide attuali ed essere preparati a potenziali minacce per tutti gli europei in futuro.
Dobbiamo anche aumentare insieme in modo significativo i finanziamenti per la produzione di droni intercettori.
Hanno già dimostrato la loro efficacia.
Ho offerto alla Polonia il nostro aiuto, la nostra formazione e la nostra esperienza nell’abbattimento dei droni russi, compresi i droni Shahed.
Con Donald abbiamo concordato un’adeguata cooperazione a livello militare.
Ci coordineremo anche con tutti gli Stati membri della NATO.
Говорив із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі.
Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії.
Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі.
І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії.
Має бути відповідна реакція.
Дональд поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити.
Уламки російських дронів, серед яких були також іранські «шахеди», знайдені в багатьох містечках і селах.
Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю.
Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні.
Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою.
Україна давно це пропонує, є конкретні рішення.
Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому.
Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів.
Вони вже довели свою ефективність.
Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів».
Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових.
Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО.