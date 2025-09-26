TASS (TELEGRAM) * FILIPPINE: «430 MILA PERSONE SONO STATE EVACUATE, A CAUSA DELLA TEMPESTA TROPICALE “BUALOI”» (VIDEO)

12.17 - venerdì 26 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Circa 430.000 persone sono state evacuate nelle Filippine a causa della tempesta tropicale “Bualoi”, ha riferito l’Ufficio Presidenziale delle Comunicazioni delle Filippine.
Video: TASS/Reuters/ViralPress.
Approximately 430,000 people have been evacuated in the Philippines due to Tropical Storm “Bualoi”, Presidential Communications Office of the Philippines reported.
Video: TASS/Reuters/ViralPress
