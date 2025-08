CISL FP TRENTINO * SANITÀ PRIVATA: PALLANCH, «I CONTRATTI SONO FERMI DA ANNI, LA PROVINCIA INTERVENGA E AIOP SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ»

08.51 - domenica 3 agosto 2025

“La priorità deve essere il rinnovo dei contratti “, le parole di Giuseppe Pallanch, segretario della Funzione pubblica della Cisl. “E’ una situazione stucchevole e grave: chiedono risorse ma gli accordi sono fermi da anni. La parte Aiop è ferma da 6 anni e quella di Aris da 12 anni”.

Il sindacato di via Degasperi commenta amaramente la nota Aiop sulla sanità privata. Nonostante l’attuale Assessore non abbia lesinato risorse.

Nonostante lo sciopero e le tante azioni, messe in campo dal sindacato “non arrivano ancora le risposte attese che questo settore attende, in primis sul rinnovo del contratto Aiop. Ci sono passi in avanti sulla riunificazione Aris Rsa, vedremo i fatti. C’è un atteggiamento contraddittorio: il presidente di Confindustria richiama le parti sulla necessità di aumentare i salari ma proprio una sua sezione è ferma da anni”. Almeno questa volta conosciamo per la prima volta il responsabile della sezione trentina.

Nei mesi scorsi sono state inviate due lettere unitarie con destinatari il ministro alla Salute, Orazio Schillaci, e al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, per sollecitare il rinnovo del contratto sanità privata Aiop e per il contratto unico Rsa Aris Aiop.

“E’ ormai non più procrastinabile l’apertura di un tavolo di confronto, più volte richiesto, con la Conferenza Stato – Regioni e la nostra Provincia Autonoma per definire e stabilire regole rigide sui vincoli negli accreditamenti regionali e provinciali con l’obiettivo di penalizzare quelle associazioni datoriali che non rinnovano i contratti di settore con i sindacati maggiormente rappresentativi del settore o che siglano accordi peggiorativi sotto il punto di vista economico e normativo”.

Peraltro in tema di salari il patto recentemente siglato è chiarissimo.

La Cisl Fp chiede interventi. “Basta attendismo, la Pat ci convochi, agisca sugli accreditamenti bisogna agire subito con tutte le opportunità e gli istituti a nostra disposizione”, conclude Pallanch.

Giuseppe Pallanch

Segretario Funzione pubblica Cisl Fp Trentino