TASS (TELEGRAM) * CBC – CANADA: «DIECI PERSONE COMPRESO L’AUTORE DELLA SPARATORIA, SONO MORTE IN UNA SPARATORIA IN UNA SCUOLA DI TUMBLER RIDGE»

05.19 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Dieci persone, compreso l’autore della sparatoria, sono state uccise in una sparatoria scolastica a Tumbler Ridge, in Canada, secondo quanto riportato dalla CBC.

Sei vittime sono state trovate decedute nella scuola e un’altra è deceduta durante il trasporto in ospedale.

La polizia ha inoltre rinvenuto i corpi di altre due persone in un edificio residenziale nelle vicinanze.

///

Ten people, including the gunman, were killed in a school shooting in Canada’s Tumbler Ridge, CBC reported.

Six victims were found dead at the school, and another died en route to the hospital. Police also discovered the bodies of two more people in a nearby residential building.