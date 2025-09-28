TASS (TELEGRAM) * BUENOS AIRES: «MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA, PER CHIEDERE GIUSTIZIA DOPO L’OMICIDIO DI TRE RAGAZZE»

07.44 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Diverse migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione nella capitale dell’Argentina per chiedere che vengano perseguiti i colpevoli dell’omicidio di alto profilo di tre ragazze, riferisce un corrispondente della TASS.

Morena Verdi e Brenda del Castillo, di 20 anni, e Lara Gutierrez, di 15 anni, sono scomparse il 19 settembre.

I loro corpi sono stati ritrovati nella periferia di Buenos Aires in cinque giorni.

Gli esperti forensi hanno accertato che le ragazze erano state torturate prima dell’omicidio.

Secondo le autorità, sono stati gli spacciatori a uccidere le ragazze.

Foto: Elena Kondratyeva/TASS

Several thousand people took part in the rally in the capital of Argentina to demand prosecution for those guilty of the high-profile murder of three girls, a TASS correspondent reports.

Morena Verdi and Brenda del Castillo, aged 20, and 15-year-old Lara Gutierrez went missing on September 19.

Their bodies were found in the outskirts of Buenos Aires in five days.

Forensic experts ascertained that the girls had been tortured before the murder.

According to authorities, drug dealers murdered the girls.

Photos: Elena Kondratyeva/TASS