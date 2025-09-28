TASS (TELEGRAM) * RUBIO, «GLI STATI UNITI CONTINUANO AD ASPETTARSI CHE L’ACCORDO SUL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO VENGA RAGGIUNTO CON TEHERAN»

07.12 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti continuano ad aspettarsi che l’accordo sul programma nucleare iraniano venga raggiunto con Teheran, ha detto il Segretario di Stato Marco Rubio.

“Il Presidente [Donald] Trump è stato chiaro sul fatto che la diplomazia è ancora un’opzione: un accordo rimane il miglior risultato per il popolo iraniano e per il mondo”, ha osservato il Segretario di Stato.

///

The United States continues expecting that the deal on the Iranian nuclear program will be reached with Tehran, Secretary of State Marco Rubio said.

“President [Donald] Trump has been clear that diplomacy is still an option—a deal remains the best outcome for the Iranian people and the world,” the Secretary of State noted.