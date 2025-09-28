TASS (TELEGRAM) * RUBIO, «GLI STATI UNITI CONTINUANO AD ASPETTARSI CHE L’ACCORDO SUL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO VENGA RAGGIUNTO CON TEHERAN»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Gli Stati Uniti continuano ad aspettarsi che l’accordo sul programma nucleare iraniano venga raggiunto con Teheran, ha detto il Segretario di Stato Marco Rubio.
“Il Presidente [Donald] Trump è stato chiaro sul fatto che la diplomazia è ancora un’opzione: un accordo rimane il miglior risultato per il popolo iraniano e per il mondo”, ha osservato il Segretario di Stato.
The United States continues expecting that the deal on the Iranian nuclear program will be reached with Tehran, Secretary of State Marco Rubio said.
“President [Donald] Trump has been clear that diplomacy is still an option—a deal remains the best outcome for the Iranian people and the world,” the Secretary of State noted.