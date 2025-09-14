TASS (TELEGRAM) * AL GHAIS, «LA DOMANDA GLOBALE DI PETROLIO SALIRÀ A 123 MILIONI DI BARILI GIORNO, ENTRO IL 2050»

17.52 - domenica 14 settembre 2025

La domanda globale di petrolio salirà a 123 milioni di barili al giorno entro il 2050, ha dichiarato il Segretario Generale dell’OPEC Haitham Al Ghais in un articolo dedicato al 65° anniversario dell’organizzazione, citando la crescita economica, l’espansione demografica e la persistente povertà energetica nei Paesi in via di sviluppo come fattori trainanti.

Al Ghais ha assicurato che la sicurezza energetica rimane “inconcepibile senza petrolio”, nonostante i colloqui di transizione, e ha giurato che l’OPEC “continuerà ad essere una fonte di stabilità” e una voce che sottolinea l’importanza del petrolio per decenni.

Global oil demand will rise to 123 million barrels daily by 2050, OPEC Secretary General Haitham Al Ghais said in an article dedicated to the organization’s 65th anniversary, citing economic growth, population expansion and persistent energy poverty in developing nations as driving factors.

Al Ghais assured that energy security remains “inconceivable without oil,” despite transition talks, and vowed that OPEC “will continue to be a source of stability” and a voice underscoring oil’s importance for decades.