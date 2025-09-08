Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * AIEA: GROSSI, «ACCORDO VICINO CON L’IRAN, PER RIPRISTINARE LA PIENA PRESENZA NEL PAESE»

14.34 - lunedì 8 settembre 2025

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) prevede di finalizzare un accordo con l’Iran nei prossimi giorni per ripristinare la sua piena presenza nel Paese, ha dichiarato il Direttore Generale Rafael Grossi all’apertura della sessione regolare del Consiglio dei Governatori dell’AIEA.

“Spero sinceramente che nei prossimi giorni sia possibile giungere ad una conclusione positiva di queste discussioni, per facilitare la ripresa del nostro indispensabile lavoro con l’Iran”, ha detto.

The International Atomic Energy Agency (IAEA) expects to finalize an accord with Iran in the coming days to restore its full presence in the country, Director General Rafael Grossi said at the opening of a regular session of the IAEA Board of Governors.

“It is my sincere hope that within the next few days it will be possible to come to a successful conclusion of these discussions in order to facilitate the resumption of our indispensable work with Iran,” he said.

