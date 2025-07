00.39 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Iran non è ancora pronto per i colloqui diretti con gli Stati Uniti, ha detto il Ministro degli Esteri della repubblica, Abbas Araghchi.

Iran is not ready for direct talks with the US yet, the republic’s Foreign Minister Abbas Araghchi said.