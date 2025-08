GRUPPO BCC ICCREA * RISULTATI STRESS TEST: PASTORE, «CET1 RATIO AL 26,8% NELLO SCENARIO BASE E AL 20,8% NELLO SCENARIO AVVERSO, TRA I MIGLIORI IN EUROPA»

19.31 - venerdì 1 agosto 2025

A seguito del 2025 EBA EU-wide Stress Test condotto a livello europeo dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca Centrale Europea (ECB) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1r) fully loaded del Gruppo BCC Iccrea al termine dell’orizzonte temporale considerato per la simulazione (2027) si è attestato pari a:

26,8% in scenario base, in incremento di circa 420 punti base rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2024 ri-proformato in ottica CRR3; 20,8% in scenario avverso, in contrazione di circa 176 punti base rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2024 ri-proformato in ottica CRR3 e su livelli significativamente superiori rispetto al requisito prudenziale in materia di fondi propri, comprensivo dell’aspettativa di Vigilanza c.d. “orientamento di capitale di secondo pilastro – Pillar 2 Guidance”.

Lo scenario avverso dello stress test è stato definito da BCE/ESRB in un orizzonte temporale di tre anni (2025-2027). Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico al 31 dicembre 2024 e, quindi, non ha fattorizzato strategie di business e altre azioni manageriali. Non rappresenta, inoltre, un’indicazione dei futuri profitti del Gruppo.

L’esercizio di stress test 2025 non ha previsto una soglia di “pass-fail”, ma ha voluto fornire una rilevante fonte di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). I risultati, pertanto, contribuiranno alla valutazione delle autorità competenti circa la capacità del Gruppo BCC Iccrea di soddisfare i requisiti prudenziali in scenari avversi.

Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea ha commentato: “I risultati dello stress test regolamentare coordinato da EBA hanno confermato la solidità del nostro Gruppo e l’efficacia e la resilienza del nostro modello di business, tra i più virtuosi non solo in Italia ma anche in Europa. Grazie a tale solidità, il Gruppo potrà continuare a garantire il proprio supporto a soci e clienti anche in ipotesi economiche particolarmente severe, in linea con i propri valori e la propria mission”.