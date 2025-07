TASS * «SCONTRI ARMATI A SUWAYDA, IN SIRIA, OLTRE 1.200 MORTI, DRUSI E FORZE SPECIALI TRA LE VITTIME PIÙ GRAVI»

00.07 - martedì 22 luglio 2025

Sono morte circa 1.265 persone negli scontri armati nella provincia meridionale di Suwayda, in Siria, iniziati il 13 luglio, ha riportato il portale di notizie Elnashra, citando fonti mediche. Il numero di decessi è aumentato di 146 nelle ultime 24 ore, secondo il portale. Le unità di autodifesa druse hanno subito le perdite più gravi, con 78 combattenti uccisi, salendo da 427 a 505 persone in un solo giorno. Il numero di morti tra i civili è rimasto a 298. Le forze speciali del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, inviate da Damasco nelle regioni meridionali per ristabilire la stabilità, hanno perso 54 militari, con il numero di morti tra loro salito da 354 a 408 in 24 ore. Le perdite nelle formazioni pro-governative delle tribù arabe sono aumentate da 21 a 35 persone.

Some 1,265 people have been killed in armed clashes in Syria’s southern province of Suwayda that started on July 13, the Elnashra news portal said, citing medical sources. The number of deaths increased by 146 in 24 hours, according to the portal. The Druze self-defense units suffered the heaviest losses, which amounted to 78 fighters, up from 427 to 505 people in one day. The number of deaths among civilians remained at 298. Special forces of the Interior Ministry and the Defense Ministry sent from Damascus to the southern regions to restore stability lost 54 servicemen, with the number of those killed among them having risen from 354 to 408 in 24 hours. Losses in the pro-government formations of Arab tribes went up from 21 to 35 people.