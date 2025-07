TASS * «24 DRONI UCRAINI ABBATTUTI NELLE REGIONI RUSSE IN 6 ORE, AZIONE DELLE DIFESE AEREE RUSSE CONTRO VELIVOLI SENZA PILOTA»

23.59 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il 21 luglio, dalle 16:00 alle 22:00 ora di Mosca (dalle 13:00 alle 19:00 GMT), i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 25 droni aerei senza pilota ucraini a ala fissa. I droni sono stati distrutti in diverse regioni: 12 nella regione di Rostov, otto nella regione di Brjansk, due nella regione di Kaluga, due nella regione di Mosca, incluso uno diretto verso Mosca, e uno in Crimea. Lo ha comunicato il ministero della difesa russo.

///

Twenty-five Ukrainian drones were shot down over Russian regions in six hours.

“From 4:00 p.m. to 10:00 p.m. Moscow time (1:00 p.m. to 7:00 p.m. GMT) on July 21, Russian air defense systems destroyed 25 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 12 over the Rostov Region, eight over the Bryansk Region, two over the Kaluga Region, two over the Moscow Region, including one flying toward Moscow, and one over Crimea,” the Russian defense ministry said.