12.09 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’esercito della Russia ha liberato il villaggio di Kolodezi nella Repubblica Popolare di Donetsk e Voronoye nella Regione di Dnepropetrovsk. L’Ucraina ha perso più di 1.315 militari nella zona dell’operazione militare speciale nell’ultimo giorno. Le difese aeree russe hanno abbattuto cinque bombe guidate e 169 droni a ala fissa dell’Ucraina. Le truppe russe hanno colpito depositi di munizioni e siti di stoccaggio droni a Kiev.

❗️Highlights from the Russian Defense Ministry Press Briefing, August 16:

▪️Russia’s army liberated the village of Kolodezi in the Donetsk People’s Republic and Voronoye in the Dnepropetrovsk Region

▪️Ukraine lost more than 1,315 servicemen across the special military operation zone over the past day

▪️Russian air defenses shot down five guided bombs and 169 fixed-wing drones of Ukraine

▪️Russian troops struck Kiev’s ammunition depots and drone storage sites