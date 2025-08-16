PALAZZO CHIGI – INCONTRO TRUMP – PUTIN / DICHIARAZIONE CONGIUNTA MACRON – MELONI – MERZ – STARMER – TUSK – COSTA – VON DER LEYEN: «LA RUSSIA NON PUÒ AVERE DIRITTO DI VETO SUL PERCORSO DELL’UCRAINA, VERSO UE E NATO»

12.01 - sabato 16 agosto 2025

Questa mattina presto, il Presidente Trump ci ha informato, insieme al Presidente Zelenskyy, in seguito al suo incontro con il Presidente russo in Alaska il 15 agosto 2025.

I leader hanno accolto favorevolmente gli sforzi del Presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Russia e raggiungere una pace giusta e duratura.

Come ha detto il Presidente Trump “non c’è accordo finché non c’è un accordo”. Come previsto dal Presidente Trump, il prossimo passo deve ora essere ulteriori colloqui che includano il Presidente Zelenskyy, che incontrerà presto.

Siamo anche pronti a lavorare con il Presidente Trump e il Presidente Zelenskyy verso un vertice trilaterale con il sostegno europeo.

Siamo chiari sul fatto che l’Ucraina deve avere garanzie di sicurezza ferree per difendere efficacemente la sua sovranità e integrità territoriale. Accogliamo favorevolmente la dichiarazione del Presidente Trump che gli Stati Uniti sono pronti a fornire garanzie di sicurezza. La Coalizione dei Volenterosi è pronta a svolgere un ruolo attivo. Non devono essere poste limitazioni alle forze armate ucraine o alla sua cooperazione con paesi terzi. La Russia non può avere diritto di veto sul percorso dell’Ucraina verso UE e NATO.

Spetterà all’Ucraina prendere decisioni sul suo territorio. I confini internazionali non devono essere cambiati con la forza.

Il nostro sostegno all’Ucraina continuerà. Siamo determinati a fare di più per mantenere l’Ucraina forte al fine di raggiungere la fine dei combattimenti e una pace giusta e duratura.

Finché continueranno le uccisioni in Ucraina, siamo pronti a mantenere la pressione sulla Russia. Continueremo a rafforzare le sanzioni e misure economiche più ampie per fare pressione sull’economia di guerra della Russia fino a quando non ci sarà una pace giusta e duratura.

L’Ucraina può contare sulla nostra solidarietà incrollabile mentre lavoriamo verso una pace che salvaguardi gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.

Early this morning, President Trump debriefed us and President Zelenskyy following his meeting with the Russian President in Alaska on 15 August 2025.

Leaders welcomed President Trump’s efforts to stop the killing in Ukraine, end Russia’s war of aggression, and achieve just and lasting peace.

As President Trump said ‘there’s no deal until there’s a deal’. As envisioned by President Trump, the next step must now be further talks including President Zelenskyy, whom he will meet soon.

We are also ready to work with President Trump and President Zelenskyy towards a trilateral summit with European support.

We are clear that Ukraine must have ironclad security guarantees to effectively defend its sovereignty and territorial integrity. We welcome President Trump’s statement that the US is prepared to give security guarantees. The Coalition of the Willing is ready to play an active role. No limitations should be placed on Ukraine’s armed forces or on its cooperation with third countries. Russia cannot have a veto against Ukraine‘s pathway to EU and NATO.

It will be up to Ukraine to make decisions on its territory. International borders must not be changed by force.

Our support to Ukraine will continue. We are determined to do more to keep Ukraine strong in order to achieve an end to the fighting and a just and lasting peace.

As long as the killing in Ukraine continues, we stand ready to uphold the pressure on Russia. We will continue to strengthen sanctions and wider economic measures to put pressure on Russia’s war economy until there is a just and lasting peace.

Ukraine can count on our unwavering solidarity as we work towards a peace that safeguards Ukraine’s and Europe’s vital security interests.