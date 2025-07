SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI RABBI:«GRAVE ESCURSIONISTA PRECIPITATA DA SENTIERO, CADE PER 70 METRI»

19.45 - giovedì 31 luglio 2025

Un’escursionista classe 1973 residente a Rabbi è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi in seguito ad una caduta lungo il sentiero che scende dalle cascate del Valorz (Val di Rabbi).

La donna si trovava in una comitiva di altre cinque persone quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è precipitata per una settantina di metri dal sentiero, arrestando la propria caduta in una zona di rovi e pietrame.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17 da parte degli altri membri del gruppo, uno dei quali nel frattempo è riuscito anche a raggiungerla e a sostenerla nell’attesa che arrivassero i soccorsi.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola.

Il velivolo ha subito sbarcato sul luogo dell’incidente il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, per poi provvedere al trasporto sul target anche di due soccorritori della Stazione, chiamati a coadiuvare nelle operazioni di spinalizzazione della paziente.

La donna è stata dunque elitrasportata in gravi condizioni dapprima in piazzola a Rabbi, dove il medico ha trovato un luogo più idoneo al proseguio delle prime cure del caso, ed infine all’ospedale Santa Chiara di Trento.