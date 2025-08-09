TASS * «INCONTRO TRA STATI UNITI – UCRAINA E PAESI EUROPEI NEL REGNO UNITO, COORDINERANNO LE POSIZIONI PRIMA DEL VERTICE TRUMP-PUTIN»

08.09 - sabato 9 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Rappresentanti degli Stati Uniti, dell’Ucraina e di numerosi paesi europei terranno un incontro nel Regno Unito questo fine settimana per coordinare le loro posizioni prima del vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, ha riportato il sito di notizie Axios, citando fonti. Secondo quanto riferito, Ucraina e diversi alleati della NATO sono privatamente preoccupati che Trump possa accettare le proposte di Putin per porre fine alla guerra senza considerare le loro posizioni. Axios ha spiegato che l’idea di organizzare un incontro dove le parti potessero cercare di raggiungere posizioni comuni è nata durante una conversazione tra funzionari ucraini, statunitensi ed europei venerdì. I dettagli dell’incontro e la composizione dei partecipanti sono ancora in fase di definizione, ha sottolineato la testata. Allo stesso tempo, una fonte di Axios ritiene che qualsiasi concessione territoriale da parte dell’Ucraina richiederebbe un referendum nel paese.

Representatives of the US, Ukraine, and a number of European countries will hold a meeting in the UK this weekend to coordinate their position ahead of the summit between US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin, the Axios news outlet reported, citing sources. According to it, “Ukraine and several NATO allies are privately concerned that Trump might agree to Putin’s proposals for ending the war without taking their positions into consideration.” Axios explained that the idea to hold a meeting where the parties could “to try to reach common positions” arose during a conversation between Ukrainian, US, and European officials on Friday. The details of the meeting and the composition of the participants are still being agreed upon, the news outlet stressed. At the same time, Axios’ source believes that any territorial concessions by Ukraine would require a referendum in the country.