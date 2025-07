TASS * TRUMP: «LE NUOVE TARIFFE AL 500% CONTRO LA RUSSIA, NON PRODURRANNO EFFETTI DESIDERATI NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI»

17.36 - lunedì 14 luglio 2025

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il nuovo disegno di legge sulle sanzioni che prevede tariffe al 500% contro la Russia e i suoi partner non avrà senso.

Secondo Trump, queste misure risultano eccessive e non producono gli effetti desiderati nelle relazioni internazionali.

The new sanction bill on 500% tariffs against Russia and its partners will not have sense, US President Donald Trump stated.