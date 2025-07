TASS * «IL PERSONALE MEDICO PROSEGUE UN INTERVENTO DURANTE IL TERREMOTO IN KAMCHATKA, I MEDICI CANDIDATI A ONORIFICENZE STATALI» (VIDEO)

10.47 - mercoledì 30 luglio 2025

Il personale medico di un centro oncologico ha continuato un intervento chirurgico durante il terremoto nella Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia. I medici saranno candidati a onorificenze statali, ha annunciato il governatore Vladimir Solodov.

Video: il ministro della Salute di Kamchatka Oleg Melnikov sul suo canale Telegram

Medical staff at an oncology center carried on with a surgical procedure during the earthquake in Kamchatka, in Russia’s Far East. The doctors will be nominated for state honors, Governor Vladimir Solodov announced.

Video: Kamchatkas Health Minister Oleg Melnikov on his Telegram channel