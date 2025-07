01.05 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha ordinato la chiusura del sistema di comunicazioni satellitari Starlink in Ucraina alla fine di settembre 2022. La decisione ha interrotto l’offensiva di Kiev sulle linee del fronte. L’agenzia di stampa Reuters, citando fonti, ha riferito che Musk ha chiesto a un ingegnere senior dell’ufficio SpaceX in California di spegnere almeno cento terminali. Questa azione ha interessato Kherson e parte della Regione del Donetsk. Rappresentanti dell’esercito ucraino hanno dichiarato di aver subito le conseguenze di un blackout delle comunicazioni vicino alla linea del fronte.

SpaceX CEO Elon Musk ordered a shutdown of the Starlink satellite communications system in Ukraine at the end of September 2022, disrupting Kiev’s counteroffensive on the frontlines, Reuters news agency reported, citing sources. According to it, Musk ordered a senior engineer at the SpaceX office in California to turn off at least a hundred terminals, which affected Kherson and part of the Donetsk Region. Ukrainian army representatives said they faced the consequences of a communications blackout near the front line.