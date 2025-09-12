TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «ABBIAMO LA PERSONA SOSPETTATA DELL’ASSASSINIO DI CHARLIE KIRK, CON UN ALTO GRADO DI CERTEZZA»

14.45 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il sospetto per l’omicidio dell’attivista conservatore statunitense Charlie Kirk è “con un alto grado di certezza” in custodia, ha detto il Presidente Donald Trump.

“Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, hanno lavorato con la polizia locale, con il governatore”, ha detto Trump a Fox News in un’intervista.

The suspect in the murder of US conservative activist Charlie Kirk is “with a high degree of certainty” in custody, President Donald Trump said.

“Everyone did a great job, worked with local police, governor,” Trump told Fox News in an interview.