TASS (TELEGRAM) * OLIMPIADI INVERNALI 2026: «CONGRESSO IBSF, RUSSIA ESCLUSA DALLE QUALIFICAZIONI DI BOB E SKELETON»

14.34 - venerdì 12 settembre 2025

La Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF) ha ufficialmente impedito agli atleti russi di partecipare alle qualificazioni dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, ha dichiarato alla TASS il Presidente della Federazione Russa di Bob, Anatoly Pegov.

La città italiana di Milano ha ospitato venerdì la riunione del Congresso IBSF del 2025 in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

“Si è trattato di una votazione a scrutinio segreto, non ci è stato permesso di partecipare”, ha detto. “Nove delegati hanno votato a nostro favore, sei si sono astenuti e 36 hanno votato contro”.

The International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) has officially barred Russian athletes from taking part in the 2026 Winter Olympic Games qualifiers, President of the Russian Bobsleigh Federation Anatoly Pegov told TASS.

The Italian city of Milano hosted on Friday the 2025 IBSF Congress meeting ahead of the Milano-Cortina 2026 Winter Olympics.

“It was a secret-ballot vote, we were not allowed to participate,” he said. “Nine delegates voted in our favor, six abstained and 36 voted against.”