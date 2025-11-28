TRENTINO VOLLEY * «CAMPAGNA ABBONAMENTI CHIUSA A QUOTA 2.116: IL MIGLIOR DATO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
CAMPAGNA ABBONAMENTI CHIUSA A QUOTA 2.116: IL MIGLIOR DATO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI!
Si è chiusa ufficialmente giovedì 27 novembre la Campagna Abbonamenti 2025/26 di Trentino Volley, facendo registrare numeri particolarmente significativi.
Le tessere acquistate dai tifosi per seguire tutte le partite casalinghe dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia sono infatti 2.116; si tratta del miglior dato degli ultimi dieci anni, con un aumento di circa il 5% rispetto alla precedente annata, che consentirà al Club gialloblù di poter contare sempre su più della metà dei seggiolini della BTS Arena di Trento già occupati.
Importante anche il numero di tessere staccate per quel che riguarda la squadra di Serie A2 femminile: in tutto 393, con un incremento di oltre ottanta unità rispetto alla scorsa stagione.
L’abbonamento dà diritto all’ingresso a tutte le gare interne (per il maschile Champions League, Coppa Italia e Play Off compresi; per il femminile Campionato e Play Off).
“La Campagna Abbonamenti si chiude anche per questa annata con un incremento di tessere acquistate dai nostri tifosi, che ringraziamo vivamente per la fiducia ma anche per il supporto che ci garantiscono ad ogni partita casalinga” – sono parole del Presidente di Trentino Volley Marcello Poli.
“Sia alla BTS Arena sia al Sanbapolis si respira sempre un clima bellissimo ed il sostegno garantito alle nostre squadre fa davvero la differenza, come confermano i recenti risultati ottenuti fra le mura amiche.
Vantare numeri così importanti è un orgoglio; lavoriamo ogni giorno per meritarci tutto l’affetto che ci viene offerto di partita in partita.
Insieme siamo sempre più forti.”