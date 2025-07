TASS * «CROLLA UNA GIOSTRA IN UN PARCO DIVERTIMENTI IN ARABIA SAUDITA, ALMENO 23 FERITI NELL’INCIDENTE» (VIDEO)

13.18 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un’attrazione di un parco divertimenti in Arabia Saudita è crollata mentre era ancora occupata da passeggeri, secondo quanto riportato dal giornale Okaz. Almeno 23 persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto quando la giostra ha raggiunto il punto più alto.

An amusement park ride collapsed in Saudi Arabia with riders still onboard, according to Okaz newspaper. At least 23 people were injured. The incident occurred when the ride reached its highest point.