News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

SCHLEIN (PD) * TORINO: «SOLIDARIETÀ A ‘LA STAMPA’, OGNI SEDE DI GIORNALE È PRESIDIO DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA»

20.54 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

Schlein: solidarietà a La Stampa, ogni sede di giornale è presidio di libertà e democrazia. “Ho sentito il Direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, e ho espresso solidarietà a lui, alle giornaliste e ai giornalisti e a tutti i dipendenti per l’inqualificabile episodio dell’irruzione avvenuta nella sede del quotidiano torinese al termine di una manifestazione. Un atto grave e inaccettabile, ogni sede di giornale è presidio di libertà e democrazia”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

