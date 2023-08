RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE) * TRENTINO: « INCENERITORE, I 250 COMPONENTI EMESSI DAL CAMINO SONO POCO MONITORABILI »

15.12 - lunedì 21 agosto 2023

Inceneritore? No grazie. Dichiarazione di Marco Rizzo, candidato Presidente della Provincia di Trento. La nostra Terra vive (molto) di turismo e agricoltura. E poi c’è la salute delle persone. E di nuovo si vuole bruciare. Nessun impianto industriale, a maggior ragione l’inceneritore, si può definire sicuro per ambiente ed esseri umani. I componenti emessi dal camino sono oltre 250 di cui pochissimi sono monitorabili.

Le sinergie che si sviluppano nella combustione tra materiali sono impossibili da controllare. Lo sversamento delle acque reflue dell’impianto nel fiume Adige ne altera il già fragile equilibrio. Sono tutte cose già dette 15 anni fa da esperti del settore che valgono anche oggi, e forse di più, vista la crociata contro le cosiddette emissioni inquinanti causate dall’uomo.

E quindi? Per chi e cosa valgono gli ammonimenti e le battaglie di questi anni? La dimostrazione che costruire un inceneritore non è una soluzione ci viene anche dai numeri: in Alto Adige la RD è inferiore del 15% rispetto al Trentino perché l’impianto deve essere nutrito e per questo non deve crescere.

In Trentino pare che ci si voglia fermare alle soglie della media dell’80%, invece di migliorare.

Infatti, non si è fatta l’operazione più importante per ridurre i rifiuti: coinvolgere tutta la popolazione in una vera sfida culturale, etica e ambientale della riduzione e non si è legiferato per premiare o punire le aziende che producono imballaggi che diventano rifiuti. Ma se e quando ci fosse l’impianto, siamo sicuri che non dovremmo poi tornare indietro? Magari anche rapidamente? A chi gioverà? Infine, ma non ultimo, ricordiamoci che i rifiuti speciali generati dall’inceneritore (filtri tossici ad esempio), verranno messi a discarica. E chi scaverà negli anni a venire, come avviene ora per il By-pass, cosa troverà.

Marco Rizzo – Democrazia sovrana popolare

Candidato Presidente Provincia autonoma di Trento