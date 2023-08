RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE) * FEMMINICIDIO ROVERETO (TN): « CHIEDIAMO PIÙ SICUREZZA – PENE CERTE – CAMPI DI LAVORO RIABILITATIVI » (VIDEO)

15.29 - lunedì 7 agosto 2023

Dichiarazione di Marco Rizzo, candidato a presidente per la provincia di Trento con la lista di Democrazia Sovrana Popolare.

“L’assassinio terribile della donna a Rovereto da parte di un “migrante” ci chiede due cose: più sicurezza, pene certe, campi di lavoro riabilitativi per i delitti efferati e poi, soprattutto, fermare queste migrazioni che servono a UE e multinazionali per abbattere i salari dei lavoratori occidentali. Come? Combattendo l’imperialismo ed il colonialismo che impongono scambi economici diseguali a quei paesi. Dalla parte del Niger, per l’indipendenza dei Paesi Africani.”