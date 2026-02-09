REMIGRAZIONE E RICONQUISTA * PRESENTAZIONE COMITATO: «A GENOVA IL 13/2 ORE 19.00, NON POSSONO ESISTERE CITTÀ DOVE NON CI È CONSENTITO PARLARE»

09.22 - lunedì 9 febbraio 2026

Remigrazione: a Genova la prossima presentazione del Comitato: “Non possono esistere città dove non ci è consentito parlare”. “Non è una provocazione ma l’affermazione di un principio: non possono esistere città ostaggio dei centri sociali e di uno stantio antifascismo, luoghi dove non ci è consentito parlare”. Così il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia la prossima presentazione della proposta di legge, che si terrà a Genova e che segue le polemiche sulla conferenza stampa vietata alla Camera dei Deputati.

L’iniziativa si terrà il prossimo venerdì 13 febbraio e vedrà la partecipazione del presidente Luca Marsella, del vicepresidente Salvatore Ferrara e di esponenti locali del Comitato. “La nostra proposta – spiega Marsella – è attuabile, concreta, legittima. È soprattutto sostenuta da tantissimi italiani che vogliono rialzare la testa: in pochissimi giorni la raccolta firme on line ha raggiunto oltre i 100mila sottoscrittori doppiando la quantità necessaria per portare la legge in Parlamento. Abbiamo tutto il diritto di manifestare, di organizzare raccolte firme e presentazioni in ogni città d’Italia, Genova compresa.”

“A breve inizieremo con i gazebo da nord a sud, il 28 febbraio saremo poi in corteo a Bolzano, e le settimane successive in altre città: più firme raccoglieremo – conclude Marsella – più la proposta di legge avrà forza quando arriverà alla Camera”. Il luogo dell’iniziativa sarà comunicato nei prossimi giorni.