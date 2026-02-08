RAI RADIO 1 * “LUPUS IN FABULA” (06.50) : «I GRANDI CLASSICI DELLA LETTERATURA INTERPRETANO L’ATTUALITÀ, DA PAPINI A SHAKESPEARE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.27 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Continua il viaggio di “Lupus in fabula”, il programma di e con Pietrangelo Buttafuoco in onda dal lunedì al venerdì dalle 6.50 alle 7.00, su Rai Radio 1.

Un racconto a tappe quotidiane per leggere l’attualità attraverso le pagine dei grandi classici della letteratura.

Lunedì 9 febbraio la settimana si apre con “Storia di Cristo” di Giovanni Papini, un saggio in cui, raccontando la vita di Gesù, l’autore svela la propria anima e il proprio percorso di conversione. È il coraggio, quella forza che permette di superare anche le proprie convinzioni, il Lupus in fabula della puntata.

Fare i conti con il passato e misurarsi con i propri sogni. Martedì 10 e mercoledì 11 le avventure, assai diverse, di Casanova e Don Chisciotte, attraverso le pagine de “La recita di Bolzano” dello scrittore ungherese Sandor Marai, e il romanzo di Miguel de Cervantes “Don Chisciotte della Mancia”.

Dall’instabilità del caos primordiale, generatore di vita, all’instabilità suscitata dalle passioni: vivere è mutare. Questo suggerisce il libro di giovedì, “Le metamorfosi” di Ovidio, mentre il dubbio è il protagonista della puntata di venerdì con “Essere o non essere”, il conflitto interiore del principe di Danimarca – Amleto – raccontato da Shakespeare. Uno spunto per riflettere sull’opportunità di agire. Perché, ricordate: “Chi comanda al racconto non è la voce, è l’orecchio”.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)