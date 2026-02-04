QUESTURA DI BOLZANO * «CONSEGNATE LE MEDAGLIE DI COMMIATO A 10 POLIZIOTTI IN PENSIONE, RICONOSCIUTA LA DEDIZIONE AL SERVIZIO»

09.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

IL QUESTORE GIUSEPPE FERRARI CONSEGNA LE MEDAGLIE DI COMMIATO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN QUIESCENZA

Nella mattinata odierna, presso la Questura di Bolzano, ha avuto luogo la consegna delle medaglie di commiato pervenute dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza negli ultimi mesi.

Il Questore Giuseppe Ferrari ha attribuito i riconoscimenti a dieci poliziotti, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, esprimendo profonda e sincera gratitudine per l’impegno, la dedizione ed il senso del dovere profusi nel corso della loro carriera.

I premiati, per lo spirito di abnegazione dimostrato nel servizio prestato a favore della collettività, sono stati:

– Assistente capo coordinatore Ezio SPOLAOR: arruolatosi nel 1983, è stato in servizio presso il Commissariato del Brennero per quasi tutta la sua carriera,oltre un’esperienza presso la Questura di Pescara.

– Ispettore Fabio FRATTARI:arruolatosi nel 1985, ha svolto i suoi primi anni di servizio presso l’ufficio scorte del Viminale. Assegnato successivamente alla Questura di Bolzano, dove in oltre 20 anni di carriera, ha prestato servizio presso l’U.P.G.S.P., per poi diventare un punto di riferimento per la Divisione Anticrimine.

– Sostituto commissario Diego FABRIS: arruolatosi nel 1983, ha svolto gran parte della sua carriera nella settore Telecomunicazioni “Trentino Alto Adige e Belluno” di Bolzano, dove grazie alle sue specifiche competenze, ha ricoperto anche l’attività di docente per diversi corsi di formazione.

– Sostituto commissario coordinatore Serena CICCARELLA: arruolata nel 1990, inizia la sua carriera in Polizia presso la Squadra Volanti della Questura di Modena. Trasferita a Bolzano, ha prestato servizio prima presso la divisione PAS della Questura, poi presso il Tribunale per i minori. Dal 2017 ha ricoperto l’incarico di coordinatore presso l’Ufficio Autorizzazioni di Polizia.

– Sostituto commissario coordinatore Sergio COMPAGNONE: arruolatosi nel 1984, ha svolto tutta la sua carriera presso la Questura di Bolzano, tra la Squadra Volanti, l’Ufficio Immigrazione, la Squadra Mobile e per oltre 30 anni responsabile dell’Ufficio Armi ed esplosivi. È stato premiato per aver proceduto all’arresto in flagranza di due individui autori di una rapina a mano armata presso un istituto di credito.

– Commissario Nicolò ORSO: arruolatosi nel 1984, ha svolto i suoi primi anni di servizio presso il Commissariato di Merano, partecipando a diverse indagini delicate dell’epoca. Vinto il concorso per Ispettori, viene assegnato alla DIGOS della Questura di Bolzano, dove diviene un punto di riferimento grazie alla sua esperienza, fino ad assumere il ruolo di vice dirigente.

– Sovrintendente Capo Coordinatore Paolo PAINA: arruolatosi nel 1982, dopo alcuni anni impiegato presso la DIGOS della Questura di Bolzano, diventa responsabile dal 2009 al 2021 del Posto di Polizia dell’ospedale del capoluogo, per poi rientrare in Questura, dove viene assegnato alla Divisione Anticrimine.

– Vice Ispettore Michele PECORARO: entrato in Polizia nel 1989,ha svolto la sua intera carriera in Alto Adige, dove ha prestato servizio, oltre che in Questura, presso la sezione di Polizia Stradale di Vipiteno, presso la Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale, e presso la Sezione di Polizia Postale, dove ha conseguito due lodi per indagini relative alla pedopornografia on-line.

– Sostituto Commissario Sergio PALATUCCI: arruolatosi nel 1989, inizia la sua carriera presso la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. Nei primi anni ’90, viene assegnato alla D.I.A. di Napoli,dove in oltre 20 anni di servizio, partecipa a diverse ed importanti indagini di rilievo nazionale. Conclude la sua carriera come responsabile del Centro di Soggiorno “Stifterhof” di Merano.

– Sostituto Commissario Tecnico coordinatore Riccardo VERDE: arruolatosi nel 1984, dopo il corso di formazione, viene assegnato alla Questura di Bolzano, dove nei vari anni ricopre incarichi nelle diverse divisioni, tra cui la Squadra Mobile, la D.I.G.O.S.,l’Ufficio di Gabinetto, come responsabile dell’Ufficio Stampa e delle Relazioni esterne. Ha lavorato anche presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura presso il Tribunale di Bolzano. Transitato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, diventa Funzionario Vice dirigente della Zona Telecomunicazioni Trentino Alto Adige e Belluno.