22.45 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Zelensky e i suoi sostenitori stanno cercando di rendere impossibile qualsiasi colloquio di pace sulla crisi ucraina, ha dichiarato il Primo Rappresentante Permanente Aggiunto russo presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky.

“Finora, abbiamo visto solo il tentativo di Zelensky e dei suoi sostenitori di minare lo spirito del vertice di Alaska e di rendere impossibile qualsiasi colloquio di pace significativo sulla crisi ucraina”, ha detto a Eporter.

Il diplomatico ha anche sottolineato che devono essere fornite garanzie di sicurezza sia all’Ucraina che alla Russia, perché “la sicurezza della Russia è minacciata”, così come quella dell’Europa.

Vladimir Zelensky and his supporters are trying to make any peace talks on the Ukrainian crisis impossible, Russian First Deputy Permanent Representative to the UN Dmitry Polyansky said.

“So far, we have only seen Zelensky and his supporters attempt to undermine the spirit of the Alaska summit and render any meaningful peace talks on the Ukrainian crisis impossible,” he told eporters.

The diplomat also pointed out that security guarantees must be provided to both Ukraine and Russia because “Russia’s security is under threat,” as is Europe’s.