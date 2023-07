REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL * GIUSTIZIA: « CON MINISTRO NORDIO FIRMATO IL PROTOCOLLO “GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI” »

18.44 - lunedì 24 luglio 2023

Per la prima volta sono state messe nero su bianco le regole per la gestione dell’attività amministrativa e organizzativa degli uffici della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato oggi pomeriggio a Bressanone il protocollo operativo insieme al Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Maurizio Fugatti, e al Vicepresidente della Regione, Arno Kompatscher.

Nel documento si legge che sarà la Regione provvedere al potenziamento dell’organico nei limiti stabiliti dalla Legge regionale. In particolare, nel Protocollo sono stati concordati numerosi aspetti relativi alla gestione del personale regionale assegnato agli uffici giudiziari regionali, quali le piante organiche, l’orario di lavoro, le procedure da adottare in caso di trasferimento di personale, l’utilizzo dell’istituto dell’”Applicazione di personale” da un ufficio giudiziario ad un altro e le competenze in materia di personale.

Inoltre, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, per sopperire a temporanee esigenze di uffici aventi sede nel distretto, può essere disposta l’applicazione di personale di altro ufficio giudiziario. Al 1° gennaio 2018 erano 357 i dipendenti negli uffici giudiziari della Regione, mentre le attrezzature, gli arredi ed i beni mobili strumentali sono stati trasferiti in capo alla Regione alla fine del 2019.

Negli ultimi 5 anni la dotazione organica complessiva del personale regionale ha visto un aumento di 76 unità, di cui 7 funzionari linguistici C1 (6 unità assegnate a Bolzano ed una unità a Trento), 50 assistenti giudiziari B3 (19 unità assegnate a Bolzano e 31 unità assegnate ad uffici giudiziari in provincia di Trento), 19 ausiliari A1 (5 unità assegnate a Bolzano e 14 unità assegnate ad uffici giudiziari in Trentino).

Relativamente alla nomina degli operatori giudiziari B1, a breve saranno ricoperti anche i 25 posti messi a concorso (10 per gli uffici giudiziari di Bolzano e 15 per gli uffici giudiziari della provincia di Trento).

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare la Regione intende proseguire con il progetto di creazione di un Polo giudiziario a Bolzano ove inserire, possibilmente, tutti gli uffici giudiziari attualmente situati in immobili in locazione. Tale volontà si dimostra anche nella decisione di aver inserito nell’ultimo disegno di legge di assestamento le risorse necessarie per realizzare questo progetto appena sarà individuato un immobile idoneo da poter acquistare e mettere a disposizione degli uffici giudiziari attualmente in affitto.

A Trento, invece, proseguono i lavori per la ristrutturazione e la creazione del Polo giudiziario di Trento, le cui procedure di finanziamento sono state riviste e razionalizzate con la legge regionale di stabilità 2023.

*

Nella foto; il vice sindaco di Bressanone Ferdinando Stablum, Il Presidente della Regione Maurizio Fugatti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ed il Vicepresidente della Regione Arno Kompatscher

Das Tätigkeitsprotokoll über die Verwaltung der Gerichtsämter in der Region Trentino-Südtirol ist unterzeichnet

Brixen, den 24. Juli 2023 – Erstmals stehen die Regeln für die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter der Region Trentino-Südtirol schwarz auf weiß.

Der italienische Justizminister Carlo Nordio, der Präsident der Autonomen Region Trentino-Südtirol Maurizio Fugatti und der Vizepräsident der Region Arno Kompatscher haben heute Nachmittag in Brixen das betreffende Tätigkeitsprotokoll unterzeichnet.

Darin ist unter anderem eine Aufstockung der Stellenpläne in den mit Regionalgesetz festgelegten Grenzen vorgesehen. Darüber hinaus werden mehrere Aspekte der Verwaltung und Führung des Personals in den Gerichtsämtern der Region, wie beispielsweise die Planstellen, die Arbeitszeit, die Verfahren zur Personalversetzung, die Anwendung der Möglichkeit der Zuteilung von Personal eines Gerichtsamts zu einem anderen sowie die Zuständigkeiten in Sachen Personal einvernehmlich festgelegt.

Ferner kann zur Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs der Tätigkeit der Gerichtsämter in Zusammenhang mit zeitweiligen Erfordernissen von Ämtern mit Sitz im Oberlandesgerichtssprengel die Zuteilung von Personal eines anderen Gerichtsamts verfügt werden.

Zum 1. Jänner 2018 belief sich die Zahl der Bediensteten der Gerichtsämter der Region auf 357. Die Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und beweglichen Güter wurden Ende 2019 in das Vermögen der Region eingetragen.

In den vergangenen fünf Jahren wurde die Gesamtzahl der Planstellen des Personals der Region um 76 Einheiten erhöht, davon 7 Höhere Beamte für den Sprachbereich C1 (6 Einheiten für die Provinz Bozen und 1 Einheit für die Provinz Trient), 50 Gerichtsassistenten B3 (19 Einheiten für die Provinz Bozen und 31 Einheiten für die Provinz Trient), 19 Hilfskräfte A1 (5 Einheiten für die Provinz Bozen und 14 für die Provinz Trient).

In Bezug auf das Berufsbild der Bediensteten für Rechtspflege B1 steht demnächst die Besetzung der 25 ausgeschriebenen Stellen an (10 Einheiten für die Provinz Bozen und 15 für die Gerichtsämter der Provinz Trient.

Was das Immobiliarvermögen der Region anbelangt, wird die Einrichtung eines Justizzentrums in Bozen, wo nach Möglichkeit sämtliche derzeit in angemieteten Immobilien untergebrachten Gerichtsämter zusammengelegt werden, vorangetrieben. Diese Absicht wird auch durch die Entscheidung bestätigt, dass im Gesetzentwurf zum Nachtragshaushalt die erforderlichen Finanzmittel eingeplant wurden, um dieses Vorhaben umzusetzen, sobald eine geeignete Immobilie erworben und den derzeit in angemieteten Immobilien untergebrachten Gerichtsämtern zur Verfügung gestellt werden kann.

In Trient hingegen wird die Renovierung und die Einrichtung des Justizzentrums fortgesetzt. Die entsprechende Finanzierung wurde durch das Regionale Stabilitätsgesetz 2023 überarbeitet und rationalisiert.

Justizminister Nordio erklärte: „Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur effizienteren Gestaltung des Gerichtswesens in Italien. Der Personalmangel in den italienischen Gerichten ist ein langjähriges Problem, gegen das wir mit größter Entschlossenheit vorgehen. Aus diesem Grund stand das Justizministerium von Beginn an im Austausch mit den örtlichen Körperschaften, um die Einstellung von Personal, dort wo Personalmangel herrscht, zu fördern. Geplant ist ein zügiges und wirksames Einstellungsprogramm, so dass bis Ende 2023 5.000 Verwaltungsbedienstete ihren Dienst antreten können und weitere 1.000 Bedienstete unbefristete Arbeitsverträge erhalten. Darüber hinaus ist auch im Rahmen der Umsetzung des Wiederaufbauplans die Einstellung von zusätzlichem Personal vorgesehen.“

Präsident Fugatti erklärte: „Die Bedeutung dieses Tätigkeitsprotokolls liegt nicht nur darin, dass es eine klare Regelung der Beziehungen zwischen der Region und dem Ministerium in Bezug auf die Personalverwaltung darstellt, , sondern es ebnet auch den Weg für die Gespräche über die mehrjährigen Abkommen, die mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen zu definieren sind, indem die von der Region in Ausübung der delegierten Befugnisse zu gewährleistenden Funktionalitätsstandards festgelegt werden. Dadurch sollen die Ausgaben anerkannt werden, die mit einer den gesamtstaatlichen Standards entsprechenden Personalausstattung einhergehen. Die künftigen Gespräche müssen ebenso konstruktiv fortgesetzt werden, da sämtliche in der Delegierung vorgesehenen Rechtsakte innerhalb dieser Legislaturperiode abgeschlossen wurden und es somit an der Zeit ist, auch die offenen Finanzfragen einvernehmlich zu definieren.

Vizepräsident Arno Kompatscher erklärte: „Diese Formalisierung ist von größter Bedeutung, um die bisher geleistete gute Arbeit fortzuführen , und zwar stets im Bewusstsein und mit den Absichten, die uns schon in der Vergangenheit von der Notwendigkeit dieser Delegierung überzeugt haben: Ein solider und effizienter Verwaltungsapparat für die Justiz ist unerlässlich, um sie in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Es ist auch eine Tatsache, dass dies dem gesamten sozialen, wirtschaftlichen und produktiven Gefüge zugute kommt. Wir werden daher weiter an dieser Delegierung arbeiten, sie ausbauen und darauf vertrauen, dass sie immer greifbarere positive Auswirkungen für unsere Region haben wird“.

“Con questo accordo – ha dichiarato il ministro Nordio – compiamo un ulteriore passo in direzione dell’efficientamento del sistema giudiziario italiano. La carenza di organico negli uffici giudiziari italiani è un annoso problema che stiamo affrontando con il massimo sforzo e per questo il Ministero ha avviato da subito un’interlocuzione con gli Enti Locali per favorire l’immissione di personale nelle sedi dove è carente. È nostra intenzione rendere più rapido ed efficace il piano di assunzioni che entro il 2023 vedrà l’immissione in servizio di 5.000 unità di personale amministrativo, oltre alla stabilizzazione di 1.000 operatori, senza contare le altre assunzioni che sono previste dall’attuazione del Pnrr”.

“L’importanza del Protocollo non risiede unicamente nel rappresentare una chiara regolamentazione delle relazioni tra Regione e Ministero in ordine alla gestione del personale – ha spiegato il Presidente Fugatti – bensì riveste anche un passaggio fondamentale per avviare la discussione degli Accordi di carattere pluriennale, da definirsi con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la determinazione degli standard minimi di funzionalità che la Regione è tenuta ad assicurare nell’esercizio della delega. E ciò, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento in termini di spesa del livello di copertura dell’organico in misura uguale a quello nazionale. Pertanto il confronto deve proseguire con lo stesso spirito comune – ha concluso Fugatti – tenuto conto che tutti gli atti previsti dalla delega sono ormai giunti al termine in questa legislatura e i tempi sono pertanto maturi per arrivare a una conclusione condivisa della partita finanziaria”.

“Una formalizzazione importante per proseguire il buon lavoro portato avanti finora – ha commentato il Vicepresidente Arno Kompatscher –sempre nello spirito e nelle intenzioni che già in passato sono stati il motivo per cui abbiamo creduto nella necessità di ottenere questa delega: garantire un solido ed efficace apparato amministrativo alla Giustizia è fondamentale per supportarla nel suo lavoro. Sappiamo infatti che ciò va a beneficio dell’intero tessuto sociale, economico e produttivo. Continueremo perciò a lavorare a questa delega, per svilupparla, confidando che possa produrre effetti positivi sempre più tangibili per il territorio”.

