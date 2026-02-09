QUOTIDIANO “LA VERITÀ” * IN EDICOLA IL 10/2/2026: «RENZI, NUOVE CASE E REDDITI PER 17 MILIONI IN 8 ANNI»

21.37 - lunedì 9 febbraio 2026

Paperone e immobiliarista. Matteo Renzi, mentre polemizzava con Giorgia Meloni per l’acquisto da parte della premier di una villa da 1,25 milioni di euro, zitto zitto si è comprato pure lui casa a Roma, investendo 1.25 milioni in una delle zone più esclusive della Capitale, 1l quartiere Trieste.

Un immobile che si aggiunge a due ville fiorentine acquistate nella stessa via: una da 1.3 milioni e 11 vani (2018) e a un’altra da 1,825 milioni e 11.5 locali. Quest’ultima è stata comprata nel dicembre 2024.

Nell’occasione si è presentato davanti al notaio, in qualità di procuratore dell’ex premier. amico e senatore Francesco Bonifazi. il quale, per contro dell’ex sindaco, ha formalizzato l’affare con un noto avvocato fiorentino.

La magione (accatastata come «villino») misura 266 metri quadrati e ha un giardino con un pozzo artesiano per una superficie catastale complessiva di 1910 metri).

L’ex premier ha acquistato. al prezzo di 100.000 euro. anche un terreno adiacente di «forma e giacitura (…) CONTINUA A PAGINA 13