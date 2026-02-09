PROTEZIONE CIVILE * : «CICILIANO A NISCEMI PER LA FRANA, NUOVO SOPRALLUOGO CON IL SINDACO»

21.02 - lunedì 9 febbraio 2026
Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà domani martedì 10 febbraio a Niscemi per un nuovo sopralluogo.
Intorno alle ore 12 è previsto un incontro con il Sindaco, Massimiliano Valentino Conti, al Centro Operativo Comunale per fare il punto sulle azioni in corso in relazione alla frana che ha interessato la cittadina siciliana.
Roma, 9 febbraio 2026
