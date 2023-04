18.12 - mercoledì 26 aprile 2023

Grandi predatori: la sicurezza della popolazione rimane la priorità

Dopo il viaggio a Roma e le valutazioni interne al Dipartimento, l’assessore Arnold Schuler ha invitato oggi i responsabili comunali e comprensoriali di vari settori a un incontro informativo. Da anni la Provincia monitora gli spostamenti dei grandi predatori in Alto Adige, soprattutto orsi e lupi. “Dopo il tragico precedente in Trentino abbiamo intensificato le misure di monitoraggio”, ha dichiarato l’assessore provinciale Arnold Schuler durante l’incontro di oggi (26 aprile) con le sindache e i sindaci e i rappresentanti del turismo, dell’agricoltura e della caccia a Bolzano. Di recente sono stati avvistati esemplari ad Appiano, in Val d’Ultimo, tra Monte San Vigilio e Val Martello e tra Renon e Barbiano. Gli invitati hanno ascoltato con attenzione le spiegazioni dell’assessore provinciale e degli esperti della Ripartizione Foreste. I sindaci hanno spiegato nel dettaglio le preoccupazioni quotidiane dei loro paesi. “Prendiamo sul serio l’incertezza della popolazione e degli amministratori locali dopo l’attacco mortale in Trentino”, afferma l’assessore provinciale Arnold Schuler. Le statistiche parlano chiaro in questo contesto, anche se la paura in fondo c’è: l’attacco mortale dell’orso ad Andrea Papi è stato il primo e unico registrato in Italia negli ultimi 150 anni.

Agire insieme, avanzare richieste chiare a Roma

L’Alto Adige non ha il potere di agire da solo nella gestione dei grandi carnivori – ma i presenti oggi, insieme all’assessore provinciale e ai responsabili del settore forestale, vogliono mandare un segnale chiaro e andare avanti insieme. Hanno concordato su questa dichiarazione: Questa la dichiarazione concordata: “Esprimiamo la nostra solidarietà agli amministratori pubblici del Trentino e continuiamo ad essere pronti a collaborare. Chiediamo che Roma modifichi le leggi e le norme in materia in modo che gli animali problematici – e si tratta di animali che si avventurano nelle aree abitate – possano essere rimossi rapidamente e senza burocrazia”. Inoltre, si chiede la regolamentazione dei grandi predatori.

“La base delle misure attuali è la prevenzione e la dissuasione per proteggere gli animali al pascolo. Il Corpo forestale supervisiona il monitoraggio dei predatori: ci sono fototrappole, trappole per peli, registriamo ogni segnalazione di avvistamento e controlliamo le tracce, se possibile trasferiamo gli animali. Due task force – una tecnica e una di sicurezza – supportano il lavoro del Corpo forestale e sono sempre pronte per qualsiasi operazione di cattura e per la spedizione degli animali”, ha spiegato Günther Unterthiner, direttore della Ripartizione Foreste della Provincia. Le 13 trappole per peli saranno presto riattivate per 2 mesi; gli orsi del Trentino-Alto Adige, della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia che lasceranno parti di pelo nelle trappole saranno registrati geneticamente e inseriti in una banca dati, ha riferito Dominik Trenkwalder, biologo della fauna selvatica presso l’Ufficio caccia e pesca. Si sta inoltre intensificando il monitoraggio: saranno installate altre 50 fototrappole, soprattutto lungo i sentieri forestali ed escursionistici nelle zone di confine con il Trentino e in altre aree frequentate dagli orsi. Unterthiner ha assicurato agli amministratori locali che saranno informati in modo affidabile sui movimenti dei grandi carnivori nei loro territori.

Il bosco è l’area ricreativa dell’uomo, priorità alla sicurezza

La priorità assoluta, tuttavia, è e rimane la sicurezza della popolazione. “Non possiamo sradicare i grandi carnivori, ma dobbiamo trovare un modo sensato per regolarli e adottare misure per evitare che orsi e lupi si avvicinino agli insediamenti e, soprattutto, alle persone. Il bosco fa parte della vita quotidiana in Alto Adige, noi, i nostri figli e i nostri ospiti viviamo vicino al bosco, trascorriamo il tempo – tempo di lavoro e tempo libero – nel bosco, alcuni addirittura vivono nel bosco. Questo non è un habitat per la fauna selvatica, ma un habitat generale e deve rimanere tale”, ha detto Schuler. Salvaguardare l’habitat delle persone è stato il suo messaggio al dibattito di venerdì scorso a Roma. È quindi soddisfatto degli impegni assunti dal Ministero: il piano di gestione (Pacobace) deve essere modificato. “In concreto, questo significa che verrà fissato un numero massimo di orsi per un territorio. Se questo numero viene superato, ci sono due opzioni: trasferimento o regolamentazione.

Gli orsi problematici devono essere eliminati rapidamente”, ha riassunto Schuler. Tutti questi obiettivi possono essere realizzati solo con il consenso di Roma e Bruxelles – una parola chiave è la riduzione dello status di protezione dei grandi carnivori.

Il dibattito con i sindaci, i rappresentanti dell’agricoltura, della caccia e del turismo ha riguardato anche l’educazione alla biologia della fauna selvatica. “L’orso è fondamentalmente un animale timido che non si avvicina all’uomo. È per il 75% vegetariano”, ha spiegato il biologo della fauna selvatica Trenkwalder. Durante il giorno, un incontro con l’orso è molto improbabile, ha detto. “È nella natura dell’orso ritirarsi durante la luce del giorno e muoversi solo al crepuscolo – abbiamo avuto conferma di questo anche quando abbiamo controllato le nostre fototrappole”, ha spiegato ancora. È rischioso viaggiare da soli, ad alta velocità (ad esempio correndo o in bicicletta) e in silenzio, al crepuscolo o al buio, nelle aree forestali dove vivono gli orsi. È consigliabile utilizzare un cosiddetto campanello per orsi, da attaccare allo zaino, per far notare la propria presenza.

Rimanere a distanza o allontanarsi, reagire non serve

Se incontrate un orso, cercate di mantenere la calma, non gridate e non scappate: questo aumenterebbe l’istinto di caccia. La cosa migliore da fare è camminare in sicurezza, indietreggiando lentamente e aumentando la distanza dall’animale e da eventuali cuccioli. È meglio muoversi tranquillamente all’indietro. L’uso dello spray al peperoncino è un’arma a doppio taglio. “Lo spray efficace contro gli orsi non è autorizzato in Italia. Lo spray al peperoncino disponibile in commercio in questo Paese non è un mezzo approvato contro un grande predatore”, avverte Trenkwalder. Nella maggior parte dei casi è inutile reagire, anche se l’istinto lo impone. Una strategia in questi casi è quindi quella di sdraiarsi a terra a pancia in giù con lo zaino sulla schiena, le mani sul collo per proteggersi e le gambe divaricate e aspettare che l’orso scappi.