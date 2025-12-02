PROCURA REPUBBLICA – PRATO * «PROTOCOLLO CON ESTRA SPA, 4 DRONI E 4 SETTIMANE DI SPERIMENTAZIONE PER INDAGINI NOTTURNE CON TERMOCAMERA»

12.20 - martedì 2 dicembre 2025

Quest’ufficio e la società Estra spa, con partecipazione pubblica, hanno stipulato un protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale a durata determinata mediante videosorveglianza aerea con droni ai fini di indagini di polizia giudiziaria, condotte dalla Procura della Repubblica di Prato. La sperimentazione avrà una durata di quattro settimane e prevede l’impiego di quattro droni, di cui uno dotato di termocamera a infrarossi e la realizzazione di una stazione mobile di comanda dotata di gruppo elettrogeno e monitor di controllo per il controllo in tempo reale dei voli e delle riprese.

L’impiego della sofisticata strumentazione dovrebbe consentire l’individuazione delle targhe e dei volti degli individui in orario notturno, con ciò superando le criticità che sono derivate sino a oggi nell’impiego di telecamere per contrastare il diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nottetempo. Gli oneri finanziari verranno sostenuti dalla società Estra spa. La polizia giudiziaria che verrà impiegata è costituita dal Nucleo investigativo di Polizia ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaf) e dal Nucleo Operativo Ecologico di Firenze (NOE) dell’Arma dei Carabinieri. Manda la segreteria per la trasmissione del presente comunicato al Signor Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli