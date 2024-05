PAT – INCONTRI ISTITUZIONALI: «BEI (BANCA EUROPEA INVESTIMENTI), LA VICEPRESIDENTE VIGLIOTTI HA INCONTRATO L’ASSESSORE ACHILLE SPINELLI»

13.18 - giovedì 23 maggio 2024

Incontro con l’assessore provinciale allo sviluppo economico è seguito un sopralluogo al depuratore Trento Tre insieme all’assessore provinciale al patrimonio. La vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti ricevuta in Provincia autonoma di Trento. Nel pomeriggio di ieri una delegazione della BEI – Banca Europea per gli Investimenti guidata dalla Vicepresidente Gelsomina Vigliotti ha incontrato l’assessore provinciale allo sviluppo economico e l’assessore provinciale al patrimonio.

Una visita istituzionale organizzata in due momenti distinti, il primo dei quali presso la sede dell’assessorato allo sviluppo economico, alla presenza dell’assessore, della dirigente del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro Laura Pedron, del dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, nonché commissario straordinario per il Nuovo Polo Ospedaliero Universitario del Trentino, Antonio Tita e dei vertici di Cassa del Trentino con il presidente Marco Radice, il direttore Lorenzo Bertoli e il vicedirettore generale dell’istituto Alberto Brandolini.

Per BEI insieme alla vicepresidente Vigliotti erano presenti Nicolò Bompieri, advisor della vicepresidente, Andrea Durante, Head of Unit Public Sector & Regulated Sector Italy, Giulio Horvath, Senior Loan Officer Public Sector & Regulated Sector Italy, Lorenzo Squintani, responsabile comunicazione dell’ufficio BEI di Roma.

L’assessore provinciale, ringraziando la vicepresidente e tutto lo staff di BEI per la visita, ha sottolineato l’importanza degli interventi di BEI sull’intero territorio provinciale nel corso degli anni, finanziamenti pari ad 830 milioni dal 2012 – anno in cui è stata avviata la collaborazione con Cassa del Trentino per le operazioni in provincia di Trento – grazie ai quali è stato possibile mobilitare investimenti complessivi per circa 1,4 miliardi di euro per la crescita e la modernizzazione del Trentino.

L’assessore provinciale e la vicepresidente Vigliotti hanno poi approfondito lo stato di avanzamento di alcuni grandi interventi finanziati dalla BEI sul territorio provinciale e discusso circa possibili opportunità di nuove collaborazioni nel breve e medio termine, a partire dalla funivia Trento-Monte Bondone e dal nuovo ospedale di Trento, su cui il commissario Tita ha aggiornato i presenti.

La vicepresidente Vigliotti ha sottolineato la volontà della banca di essere partner del territorio, soprattutto per quelle progettualità che incontrano le priorità fissate dall’istituto quali coesione, transizione ambientale e sostenibilità, sviluppo della comunità e la mobilità. “Come istituzione pubblica europea la nostra mission è quella di essere al servizio dei territori e di accompagnarli nella messa a terra di progettualità e interventi che migliorino la vita delle comunità e generino valore per il territorio – le parole di Vigliotti -. Ci fa piacere visitare le realtà con le quali collaboriamo sia per visionare le opere che abbiamo contribuito a realizzare ma anche per far conoscere i servizi che possiamo offrire”.

Nel sottolineare la qualità della collaborazione con l’intero sistema trentino e ringraziando Cassa del Trentino anche per l’importante ruolo di mediazione nei confronti dei piccoli comuni, la vicepresidente ha sottolineato come quella con l’amministrazione trentina sia un esempio virtuoso tra le collaborazioni con gli enti pubblici, anche sul fronte del monitoraggio, dicendosi disponibile ad approfondire e valutare i progetti del nuovo ospedale di Trento e della funivia Trento-Monte Bondone.

La delegazione si è poi spostata presso il nuovo depuratore Trento Tre, opera finanziata con 51 milioni dalla Banca Europea per gli Investimenti che dovrebbe entrare in funzione entro l’anno e servire oltre 130.000 abitanti equivalenti.

Qui, insieme all’assessore provinciale al patrimonio e al dirigente dell’Unità di Missione Strategica Patrimonio e Trasporti Mauro Groff, la vicepresidente Vigliotti ha visitato l’opera, apprezzandone la sostenibilità, l’attenzione alle soluzioni energetiche adottate, il basso impatto ambientale e paesaggistico. L’assessore provinciale al patrimonio ha ringraziato la vicepresidente Vigliotti e l’intera delegazione della BEI, sottolineando come il Trentino anche in futuro saprà proporre progettualità valide e ambiziose con l’auspicio di poter contare sulla partnership dell’istituto.