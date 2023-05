PAT * PNRR: « OK A PIANO OPERATIVO PROVINCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE, RIENTRA NELL’ÀMBITO DELLA MISSIONE 6 E METTERÀ IN CIRCUITO 23,5 MLN »

17.09 - lunedì 29 maggio 2023

Pnrr approvato il Piano operativo provinciale dell’assistenza domiciliare.Rientra nell’ambito della Missione 6 e metterà in circuito 23,5 milioni di euro. Metterà in circuito 23,5 milioni di euro il Piano operativo provinciale dell’assistenza domiciliare approvato dalla Giunta provinciale, recependo l’Intesa Stato, Regioni e Province autonome.

“Ad aprile avevamo licenziato il Piano operativo di telemedicina provinciale, ora ci dedichiamo invece a quello relativo all’assistenza nella propria abitazione – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -. Per cercare di ridurre i ricoveri non appropriati, è fondamentale rafforzare i presidi sul territorio e le reti già esistenti, oltre che migliorare l’integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Il Piano riserva specifica attenzione agli assistiti over 65 in Trentino prevedendo, fra gli obiettivi, l’omogeneizzazione dei livelli di assistenza erogati nei distretti, il reclutamento del personale necessario e, in particolare, la strutturazione sul territorio provinciale del ‘geriatra di riferimento’, una figura medica in grado di effettuare una valutazione multidimensionale della persona anziana e di dare indicazioni sulle cure e le strategie più adeguate per mantenere la migliore qualità di vita possibile sia del pazienza che dei caregiver”, conclude l’assessore Segnana.

Le risorse, pari a complessivi 23.519.525 euro, sono assegnate alla Provincia autonoma di Trento nell’ambito della Missione 6 Salute, del PNRR, investimento 1.2.1 “Casa come primo luogo di cura”. Attraverso questo Piano, che ha come orizzonte temporale il 2025, si avvia inoltre il processo di adeguamento del sistema provinciale di autorizzazione e di accreditamento delle strutture per l’erogazione delle cure domiciliari, condizione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni a carico del PNRR.