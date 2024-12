PARLAMENTO EUROPEO * SETTIMANA PARITÀ GENERE: «SICUREZZA ED EMPOWERMENT NEL MONDO DIGITALE, MILANO IL 9/12 ORE 17.00 (SALA CONFERENZE)»

17.17 - sabato 7 dicembre 2024

Settimana per la parità di genere 2024

L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e l’associazione Women&Tech® ETS organizzano l’evento “Donne e digitale: sicurezza ed empowerment per la parità”, un momento di confronto per esplorare come l’uguaglianza di genere possa essere garantita e promossa nel mondo digitale.

Il 9 dicembre 2024 alle ore 17:00, nella Sala conferenze del Parlamento europeo a Milano, si terrà un dialogo sul ruolo delle donne nel contesto digitale, sensibilizzando sulle sfide aperte per garantire una parità di genere concreta e sicura nel mondo tech.

Interverranno la presidente della commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano Diana De Marchi, la presidente e fondatrice di Women&Tech ETS Gianna Martinengo, la presidente e AD di SAP Italia Carla Masperi, la prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità dell’Università Bocconi Paola Profeta e la presidente e fondatrice della Global Thinking Foundation Claudia Segre.

A coordinare i lavori sarà Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera, dopo i saluti istituzionali di Maurizio Molinari, Capo Ufficio del Parlamento europeo a Milano e di Anna Gandolfi, consigliera di parità della Regione Lombardia.

Accredito stampa all’ingresso.

Link alla diretta sul canale YouTube del Parlamento europeo in Italia.

Background

L’incontro si inserisce nell’ambito della Gender Equality Week 2024 (GEW) del Parlamento europeo, che quest’anno si terrà dal 9 al 15 dicembre, dedicata al tema “Donne nel mondo digitale: sicurezza e empowerment”. La Gender Equality Week, istituita come appuntamento annuale su iniziativa dell’attuale Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ambisce a far sì che la prospettiva di genere sia presa in considerazione in molte delle aree di competenza dell’UE.

In Italia, oltre a questa iniziativa, si terrà anche un incontro l’11 dicembre a Roma, presso lo spazio multimediale Esperienza Europa-David Sassoli di Piazza Venezia, dal titolo “Donne nel mondo digitale – Sicurezza ed empowerment”.