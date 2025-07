ON. BONELLI (AVS) * GAZA: «BIMBI UCCISI PER UN PUGNO DI FARINA, MELONI CON IL TUO SILENZIO SEI COMPLICE»

14.25 - sabato 12 luglio 2025

Bonelli: ” A Gaza, bimbi uccisi per un pugno di farina, Meloni con il tuo silenzio sei complice”.- “Mentre a Gaza si consuma l’ennesima strage, con almeno 60 palestinesi uccisi — tra cui 31 civili in cerca di aiuti umanitari e molti bambini — il governo italiano continua a voltarsi dall’altra parte. In totale, dal 7 ottobre, sono stati uccisi oltre 50.000 palestinesi, tra cui più di 20.000 bambini, e più di 92.000 persone sono rimaste ferite.

Donne e bambini vengono massacrati mentre aspettano un pugno di farina, e la risposta dell’esercito israeliano è sempre la stessa: colpi d’avvertimento, poi bombe. Una barbarie senza fine. I raid vicino ai centri di distribuzione sono ormai sistematici. I corpi dei più piccoli, straziati dalle esplosioni, sono diventati un tragico simbolo dell’orrore quotidiano.

E in tutto questo il governo italiano tace. Non ha speso una parola per condannare le sanzioni inflitte da Donald Trump a Francesca Albanese, relatrice ONU per i diritti umani nei Territori Occupati, colpevole solo di aver denunciato crimini di guerra. Al contrario, Meloni e il suo governo continuano a sostenere Netanyahu, un criminale di guerra, rafforzando la cooperazione militare con Israele.

Cosa deve ancora succedere perché la ‘madre’ Giorgia Meloni trovi il coraggio di intervenire? Ad oggi 800 palestinesi , maggioranza donne e bambini, sono state uccise mentre erano in fila per chiedere cibo. Quanti bambini devono ancora morire per farle prendere posizione? Il suo silenzio è del governo italiano è complicità. È ora di rompere questa vergognosa sudditanza e di stare, finalmente, dalla parte della giustizia, della storia e dell’umanità.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.