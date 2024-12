CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * SANTA SEDE: PACCHER, «L’ALBERO TRENTINO IN DONO AL PAPA, RITORNO AD UNA GRANDE TRADIZIONE»

16.29 - sabato 7 dicembre 2024

Piazza San Pietro si veste a festa con l’arrivo del maestoso albero di Natale, simbolo di speranza e unione. Quest’anno, a svettare nel cuore della cristianità, è un imponente abete di 29 metri, proveniente dalla valle di Ledro. Un dono carico di significato, frutto di una tradizione che unisce fede e territorio.

L’abete, del peso di 5 tonnellate, ha affrontato un lungo viaggio fino a Roma per essere consegnato al Santo Padre. Alla cerimonia di inaugurazione, avvenuta tra emozione e auguri solenni, ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Roberto Paccher, che ha sottolineato con orgoglio il valore di questo gesto: “Il nostro albero rappresenta un ritorno a una grande tradizione. È un segno di condivisione che il Trentino offre al mondo intero in un momento in cui il messaggio di pace e solidarietà è più necessario che mai”.

L’abete trentino, decorato con eleganza e luci scintillanti, illuminerà Piazza San Pietro per tutto il periodo natalizio, attirando migliaia di fedeli e turisti. Un’immagine di forte impatto che invita alla riflessione sul significato autentico del Natale: non solo celebrazione, ma anche occasione per riscoprire il senso di comunità e generosità.