PALAZZO CHIGI * TELEFONATA MELONI – PRIMO MINISTRO INDIANO MODI: «FOCUS SU RELAZIONI BILATERALI, ED ULTIMI SVILUPPI DELLA GUERRA IN UCRAINA»

15.55 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano Narendra Modi.

I due Leader hanno espresso soddisfazione per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, riaffermando il comune impegno ad approfondire ulteriormente il Piano d’Azione Strategico Italia-India 2025-2029, a partire dal rafforzamento della collaborazione in ambito commerciale, in materia di investimenti e connettività, anche attraverso il Corridoio India, Medio Oriente, Europa (IMEC).

Il colloquio telefonico ha anche costituito l’occasione per uno scambio di vedute sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, in merito alla quale i due Leader hanno condiviso l’impegno di sostenere ogni sforzo internazionale per favorire un cessate il fuoco e una ripresa dei negoziati per giungere a una pace giusta e duratura.