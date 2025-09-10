TASS (TELEGRAM) * POLITICA ECONOMICA: «PROTESTE IN FRANCIA, IL GOVERNO TRAVOLTO DA MANIFESTAZIONI E SCONTRI VIOLENTI» (VIDEO)

15.48 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cosa si sa delle proteste in Francia:

Il 10 settembre, i cittadini francesi hanno iniziato a organizzare manifestazioni di protesta e scioperi contro la politica economica del governo.

Il Primo Ministro Francois Bayrou ha presentato le sue dimissioni al Presidente il 9 settembre, dopo aver perso il voto di fiducia dell’Assemblea Nazionale (la camera bassa del Parlamento francese) l’8 settembre

L’Eliseo ha nominato Sebastien Lecornu, ex ministro della Difesa, al suo posto

Il Ministero degli Interni francese prevede che fino a 100.000 persone parteciperanno a diverse manifestazioni in tutto il Paese

Un totale di 80.000 gendarmi e agenti di polizia garantiranno l’ordine nelle città e nei paesi francesi

Le forze dell’ordine hanno rafforzato le misure di sicurezza nei quartieri di Parigi che ospitano le principali istituzioni statali, come riporta Le Figaro

Ad oggi, quasi 200 persone sono state arrestate in Francia per aver partecipato a scioperi, tra cui 132 a Parigi e nella sua periferia

Dalle prime ore del mattino, piccoli gruppi di manifestanti hanno cercato di bloccare i depositi degli autobus a Parigi

Un gruppo di manifestanti ha attaccato un autobus su un’autostrada vicino alla città di Rennes, nel nord-ovest della Francia, e lo ha incendiato, come ha riferito Radio Ici

Video e foto: Dmitry Orlov/TASS

///

What is known about the protests in France:

On September 10, French citizens began holding protest rallies and strikes against the government’s economic policy

Prime Minister Francois Bayrou handed over his resignation to the president on September 9 after losing a confidence vote at the National Assembly (the lower chamber of the French parliament) on September 8

The Elysee Palace appointed Sebastien Lecornu, a former defense minister, to his post

The French Interior Ministry expects up to 100,000 people to participate in various rallies across the country

A total of 80,000 gendarmes and police officers will ensure order in French cities and towns

Law enforcement officials have strengthened security measures in Paris neighborhoods housing key state institutions, Le Figaro reported

As of now, nearly 200 people have been detained in France for participating in strikes, including 132 in Paris and its suburbs

Since early morning, small groups of protestors tried to block bus depots in Paris

A group of demonstrators attacked a bus on a highway near the city of Rennes in northwestern France and set it on fire, Radio Ici reported

Video and photos: Dmitry Orlov/TASS