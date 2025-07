UILTRASPORTI – TRENTINO * STATALE 612 VALLE DI CEMBRA: «DOPPIA PISTA CICLABILE, CORSIE STRETTE E RISCHIO PER I MEZZI PESANTI»

11.11 - martedì 29 luglio 2025

Statale 612 Valle di cembra con un’assurda doppia pista ciclabile. Che qualcuno in valle, tra Grumes e Valda abbia preso l’Asinellite, ci sembra preoccupante. Dopo i risultati del capoluogo Trentino pensavamo di aver visto tutto, ma ci sbagliavamo. Ci sembra inverosimile che si possa pensare di fare delle specie di ciclabili dove lo spazio di manovra è stretto per una macchina, figuriamoci per i mezzi pesanti, compresi i mezzi pubblici che ogni giorno transitano da quella strettoia.

Ora con questo scempio l’autista della corriera rischia ancora di più se deve sorpassare un ciclista in una di quelle sottospecie di mini corsie. Quello che ci fa più arrabbiare è la tanto decantata sicurezza stradale che gli amministratori comunali non tengono mai in considerazione. Sappiamo che i rappresentanti dei lavoratori di Trentino Trasporti non sono stati presi in considerazione come spesso accade e questo è gravissimo. Se succede una disgrazia non è di certo colpa di chi deve subire queste malefatte.

Per la UILTRASPORTI del Tentino

Il segretario

Nicola Petrolli