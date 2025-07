FRANCO MARZATICO (DIRETTORE AD INTERIM CASTELLO BUONCONSIGLIO) – REPLICA INTERROGAZIONE PAROLARI (PD): «USO STRUTTURE STORICHE PROVINCIALI, “NO A DISCREDITO GRATUITO”»

14.44 - mercoledì 23 luglio 2025

Franco Marzatico, direttore ad interim Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali interviene sull’interrogazione presentata dalla consigliera provinciale Francesca Parolari del PD in merito ai criteri di uso delle strutture storiche.

“Spunto dell’interrogazione, formulata purtroppo su basi del tutto infondate e pretestuose, è l’iniziativa, perfettamente riuscita nel pieno rispetto del bene, organizzata a Castel Beseno nell’ambito di un accordo di collaborazione siglato tra il Museo Castello del Buonconsiglio, la società Aquila Basket e Trentino Marketing che vede nella sinergia fra Cultura e Sport un asse strategico di promozione del Trentino. In tale quadro all’utilizzo temporaneo e del tutto compatibile con la destinazione culturale del bene, corrisponderà l’impegno di Aquila Basket a promuovere il Museo, le sue sedi e le iniziative espositive in tutte le partite di serie A, peraltro secondo una logica già sperimentata a favore della cultura della Sardegna dalle squadre Dinamo Sassari e calcio Cagliari. E a tale proposito è utile ricordare come già nell’area archeologica del Sass a Trento sia stata ospitata, secondo questi proficui indirizzi, una delegazione sarda che in trasferta con la squadra ha presentato il proprio patrimonio culturale alla cittadinanza trentina.

D’altra parte dovrebbe essere risaputo come Cultura e Sport siano accomunati da molti aspetti valoriali: impegno e serietà, apprendimento, spirito di sacrificio, rispetto delle regole, senso del limite e applicazione per il miglioramento. Anche di questi temi si è trattato nelle due giornate di animazioni di Castel Beseno che ha accolto centinaia di giovani sportivi e famiglie, alcuni dei quali hanno ammesso di avere varcato la soglia del castello per la prima volta. Gli accordi siglati dal Museo sono volti ad una sempre più ampia e moderna fruizione culturale, nel segno delle attuali accezioni della funzione del museo contemporaneo contemplate già nel 2005 nella Convenzione di Faro e nelle più recenti definizioni dell’International Council of Museums.

Sorprende, tanto più nell’approssimarsi degli eventi olimpici, come l’interrogazione rispecchi un concetto del museo del tutto superato, concepito solo nel suo algido isolamento. A livello internazionale la museologia prevede fra i suoi principi che i musei siano aperti, partecipati dalla comunità, inclusivi e accessibili e che offrano esperienze diversificate per l’educazione, con ricadute sul piano non solo della conoscenza ma anche del benessere e del diletto. Sono concetti assunti anche nelle linee guida ministeriali e che fanno parte delle direttive provinciali. I visitatori hanno così potuto assistere ai tornei di basket, conoscere il maniero con visite guidate e partecipare alle animazioni con gli armigeri, tutto gratuitamente.

Quanto all’uso dell’elicottero, totalmente a carico della società Aquila Basket, così come tutti gli altri oneri di natura logistica, sulla base di anni di esperienze di eventi, sotto il profilo della tutela del bene è risultato molto meno impattante rispetto al passaggio di mezzi meccanici. Che tale utilizzo abbia sottratto risorse è quindi una falsità totalmente priva di fondamento – fake news – , tanto più che i fondi per gli eventi estivi nei castelli sono assicurati.

Al posto della manifestazione “All’armi all’armi”, della durata di due soli giorni e che necessitava evidentemente di una rivisitazione dopo oltre venti anni, si è deciso di proporre delle rievocazioni storiche di armigeri in tutti i fine settimana, da metà luglio a fine agosto. Va poi ricordato che l’evento con Aquila basket descritto con tante evidenti spiacevoli inesattezze, ha visto il pieno coinvolgimento del territorio e del suo associazionismo giovanile cui va un doveroso, sentito ringraziamento.

Nel corso degli anni Castel Beseno ha del resto sempre ospitato manifestazioni promosse dal territorio quali, a titolo d’esempio, Portobeseno, Sinergie lagarine, Besenello in festa e Magnalonga. Se in definitiva appare del tutto legittimo, nonché auspicabile, l’esercizio di controllo attuato attraverso lo strumento ineludibile delle interrogazioni, sarebbe utile che i presupposti fossero basati su dati accertati onde evitare di gettare discredito gratuito.”

Franco Marzatico

Direttore Ad interim Castello del Buonconsiglio – Trento