ON. TOSI (FI) * GUERRA: «IN UCRAINA COME A GAZA IL VERO TEMA È CAPIRE SE ESISTE LA VOLONTÀ DA ENTRAMBE LE PARTI DI ARRIVARE A UNA SOLUZIONE»

“La vera domanda nei conflitti di oggi – in Ucraina come a Gaza – è se entrambe le parti vogliano davvero la pace. Nel caso della Russia, la mia impressione – condivisa da molti in Europa – è che Putin non voglia fermarsi. Anche con concessioni territoriali, continua a portare avanti una guerra brutale, guidata da interessi politici interni.

Per questo l’Europa ha il dovere di sostenere l’Ucraina. Non è solo una questione di solidarietà, ma di sicurezza. Se l’Ucraina perde, l’intera Europa sarà più vulnerabile. Non possiamo permettere che una dittatura annienti una democrazia europea.

La nostra sicurezza dipende anche dalla loro resistenza. Agire sì, ma solo nel quadro della NATO. Qualsiasi altra via rischia di allargare il conflitto. Intanto, continuiamo a sostenere l’Ucraina: lasciarla sola sarebbe