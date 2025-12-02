COMUNE DI BOLZANO * «GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, RAFFORZATO L’IMPEGNO PER L’INCLUSIONE»

14.40 - martedì 2 dicembre 2025

Presentate le priorità per il lavoro, il sostegno alle famiglie e il superamento delle barriere. Rilanciata una visione di Città in cui la disabilità non è un ostacolo, ma una leva per costruire nuove opportunità sociali ed economiche.

Stamane in municipio a Bolzano si è tenuta una conferenza stampa in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, alla presenza del Sindaco Claudio Corrarati, del Referente per le Politiche sulla Disabilità Ulrich Seitz e dell’Assessore alle Politiche Sociali Patrizia Brillo.

Nel suo intervento, il Sindaco Corrarati ha voluto sottolineare con chiarezza l’orientamento con cui l’Amministrazione intende affrontare questo ambito: “Vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro: la nostra Città deve andare oltre i limiti, perchè la disabilità non è un limite. È un’opportunità per dimostrare che si può andare oltre i propri confini, anche culturali. Dobbiamo essere una comunità capace di offrire, dentro e fuori l’economia, occasioni reali per giovani e meno giovani di trovare la loro giusta collocazione ed essere parte attiva della vita cittadina. Non possiamo accontentarci di attività relegate ai margini o esclusivamente assistenziali. Il limite può trasformarsi in un’opportunità per inserirsi in una nuova dimensione di Città. Bolzano deve continuare a garantire assistenza, certo, ma anche sviluppare nuovi progetti, ad esempio per la mobilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo molte risorse impegnate a bilancio in tal senso”.

L’appuntamento di stamane in municipio ha offerto anche l’occasione per illustrare le priorità dell’Amministrazione nel settore dell’inclusione lavorativa, un tema centrale in una città dove il numero delle persone con disabilità cresce di anno in anno: al 31 dicembre 2024 erano quasi 8.000, di cui 3.300 sotto i 60 anni, e quasi 1.000 con un’invalidità totale.

Accanto all’impegno per l’eliminazione delle barriere fisiche, l’amministrazione comunale. hanno sottolineato il Sindaco Corrarati e l’Assessore Brillo, intende concentrare la propria azione soprattutto sull’integrazione attiva nel mondo del lavoro. Il tasso di occupazione delle persone con disabilità tra i 18 e i 40 anni, pari al 52% nel 2024, rimane significativamente più basso rispetto alla popolazione non disabile: una distanza che dipende non solo dalle dinamiche economiche, ma anche dal contesto normativo e dall’evoluzione demografica.

Molti lavorano già nei settori più diversi, dalla manifattura alla pubblica amministrazione, ma permangono criticità evidenti: secondo le stime di Urlich Seitz Referente del Sindaco per le tematiche sulla disabilità, a Bolzano vi sono circa 300 persone con diploma o laurea che non hanno mai avuto una reale esperienza professionale. Proprio da questo gruppo si vuole partire per creare nuove opportunità, lavorando a un modello operativo che metta a disposizione punti di contatto unificati per le aziende e aiuti a rafforzare i processi di integrazione.

Sono già in corso, nei quartieri cittadini, incontri mirati con sessioni di consulenza rivolte alle persone interessate, per ridurre le incertezze sull’assunzione e promuovere un dialogo più diretto con i datori di lavoro. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione degli esempi positivi, così da incoraggiare nuove iniziative.

Durante la conferenza sono stati affrontati anche altri temi cruciali. Il tasso di povertà delle persone con disabilità rimane particolarmente elevato: nel 2024 gli uomini con disabilità avevano una probabilità di vivere in povertà pari al 30%, il doppio rispetto agli uomini senza disabilità. È stato inoltre richiamato il fenomeno del “Dopo di noi”, che a Bolzano riguarda circa 120 situazioni note, con genitori ultra-settantenni impegnati nella cura quotidiana dei figli adulti con disabilità: una condizione che richiede soluzioni concrete, da sviluppare insieme ai servizi, ai volontari qualificati e agli attori economici del territorio.

Ulrich Seitz presenterà nei prossimi mesi una serie di proposte operative per affrontare queste criticità e rafforzare il sostegno ai nuclei familiari più fragili.

In chiusura, l’Assessora Patrizia Brillo ha ricordato che questa sera a partire dalle ore 18.00 il Consiglio comunale sarà interamente dedicato al tema della disabilità, con anche rappresentanti di alcune associazioni che operano del settore sui banchi di Sindaco e Giunta e con approfondimenti sugli strumenti e le misure da mettere in campo per favorire inclusione, autonomia e piena partecipazione alla vita cittadina.