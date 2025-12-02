REGIONE AUTONOMA TA-AA/SÜDTIROL * FAMIGLIE ED OCCUPAZIONE: DALDOSS, «146 MILA EURO PER IL 2025, RISORSE MIRATE PER PROSEGUIRE LE POLITICHE DI SUPPORTO»

14.19 - martedì 2 dicembre 2025

Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione: oltre 146 mila euro per il 2025. La Giunta regionale ha approvato l’assegnazione alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione relative all’esercizio 2025. L’importo complessivo disponibile ammonta a 146.135,10 euro, ripartito in parti uguali tra i due territori.

Alla Provincia autonoma di Bolzano viene assegnata la somma di 73.067,55 euro. La stessa cifra viene messa a disposizione della Provincia autonoma di Trento. Le risorse saranno destinate a interventi a favore delle famiglie e a misure di sostegno all’occupazione, nell’ambito delle politiche sociali e del lavoro portate avanti a livello provinciale.

“Con questi fondi – sottolinea l’assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss – confermiamo l’attenzione della Regione verso due ambiti fondamentali per la tenuta delle nostre comunità: la famiglia e il lavoro. Si tratta di risorse mirate, che permettono alle Province autonome di proseguire nelle proprie politiche di supporto, rafforzando un modello che mette al centro le persone e il loro benessere”.

Regionaler Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung: über 146.000 Euro für 2025

Die Regionalregierung hat die Zuweisung der Mittel aus dem Regionalfonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung für das Haushaltsjahr 2025 an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt. Der insgesamt verfügbare Betrag beläuft sich auf 146.135,10 Euro und wird zu gleichen Teilen zwischen den beiden Provinzen aufgeteilt.

Der Autonomen Provinz Bozen werden 73.067,55 Euro zugewiesen, ein ebenso hoher Betrag wird der Autonomen Provinz Trient zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind für Maßnahmen zugunsten der Familien und zur Förderung der Beschäftigung im Rahmen der jeweiligen Sozial- und Arbeitspolitik auf Landesebene bestimmt.

„Durch die Bereitstellung dieser Mittel bekräftigt die Region ihren Einsatz in zwei Bereichen – Familie und Arbeit –, die für den sozialen Zusammenhalt von grundlegender Bedeutung sind“, erklärte der Regionalassessor für Vorsorge Carlo Daldoss. Es handle sich dabei um gezielte Ressourcen, die es den Autonomen Provinzen ermöglichen, ihre Unterstützungsmaßnahmen fortzusetzen und ein Modell zu stärken, das den Menschen und sein Wohlbefinden in den Mittelpunkt stelle.